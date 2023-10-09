Общество

Строительство брата «Артека» началось в Псковской области. ВИДЕО

Возведение нового Всероссийского детского центра отдыха в Печорском районе поручено специалистам Военно-строительной компании Минобороны России (ВСК). Об этом сообщается на сайте компании.

Фото / видео здесь и далее: Военно-строительная компания Минобороны России

Идею создать федеральный молодежный лагерь в Псковской области президент России Владимир Путин поддержал в ходе визита в 2021 году на открытии мемориала «Александр Невский с дружиной» на берегу Чудского озера в деревне Самолва Гдовского района региона.

Центр расположится на берегу озера Калацкое, на месте бывшего оздоровительного лагеря «Солнечный», близ города Печоры. Он раскинется на территории в 11,3 га.

«Комплекс будет оснащен автоматизированной газовой котельной и станцией водоподготовки с водозаборным узлом. Подготовительный цикл закончен. Идет устройство фундаментов монолитных плит. Возведено здание КПП и каркас медпункта. На объекте ежедневно задействовано 90 человек и 20 единиц техники. Работы ведутся ударными темпами, без выходных», – рассказал военный строитель Александр Александров.

Создание центра будет проходить в два этапа.

На первом военстроевцы возведут с нуля:

2 поста охраны

КПП (216 м²);

медпункт (883 м²);

2-этажный образовательный центр (4637 м²);

2-этажный спальный корпус на 300 человек (5464,2 м²);

3-этажный культурно-досуговый центр со столовой на 374 посадочных места (3972 м²);

2 универсальные спортплощадки;

2 автостоянки в общей сложности на 47 машиномест;

пункт технического обслуживания с гаражом и прачечной (997,5 м²);

котельную;

водозаборные и водоочистные сооружения, вспомогательные постройки.

Общая площадь объектов, которые создадут на первом этапе, 17000 м².

На втором построят:

2-этажный физкультурно-оздоровительный комплекс;

13 уличных беседок;

5 навесов для машин скорой помощи, служебного транспорта, автобусов, спец- и уборочной техники;

2-этажный корпус для круглогодичного проживания сотрудников;

автостоянку на 10 машиномест;

уличный амфитеатр;

тренажерную площадку и площадку для сдачи нормативов ГТО;

пост охраны;

вспомогательные сооружения.

По проекту это будет современный комплекс, оборудованный по последнему слову техники. В сердце его архитектурной композиции – треугольник, который образуют спальный корпус, образовательный и культурно-досуговый центры, соединенные между собой крытыми переходами.

В 2-этажном образовательном центре разместятся: 4 класса общего образования на 25 человек каждый; кабинеты технологии; мастерские керамики, театрального, изобразительного, оркестрового и хорового и искусства, авиа-судомоделирования, 3-D моделирования; оранжерея; классы и лаборатории физики, химии и биологии; гримерные и кладовые для инструментов; видеофотостудия и студия звукозаписи; компьютерный класс; учительские, лаборантские и методический кабинеты; кафетерий. На одной из стен образовательного центра можно будет писать маркерами, и крепить на нее магниты.

Комфортный 2-этажный спальный корпус на 300 мест будет состоять из нескольких блоков, в которых разместятся жилые комнаты на 4 и 5 мест, санитарно-бытовые и техпомещения, зоны досуга, игровые холлы, вожатские, кладовые и сушильные.

В 3-этажном культурно-досуговом центре со столовой расположатся: гардеробные; обеденные залы для детей (374 посадочных места) и преподавателей (на 50 мест); пищеблок с различными цехами, хранилищами и подсобными помещениями; многофункциональный зал; кладовые мебели, декораций, инструментов; костюмерные и помещения административного назначения. 3-й этаж отведен под техпомещения.

2-этажный физкультурно-оздоровительный комплекс вместит в себя: бассейн; многофункциональный, универсальный, спортивный и тренажерный залы; душевые и гардеробные; кабинеты врача, массажиста и медсестры; тренерские.

В медпункте обустроят рабочие места для врачей, процедурные и боксы для больных. Все постройки выполнят не только из бетона, стекла и металла, но и с использованием разнообразных негорючих материалов – как в наружной отделке, так и во внутреннем декоре. Это и керамогранит, и современные панели, имитирующие структуру дерева, и 3-D панели с орнаментами.

Территория будет благоустроена: специалисты ВСК вымостят брусчаткой дорожки, установят уличное освещение, разобьют газоны, высадят кустарники и деревья.

Всероссийский детский центр отдыха будет работать круглогодично. За одну смену в нем смогут отдохнуть до 300 подростков с 5 по 11 класс. Для ребят будет подготовлен широкий спектр развлекательных, образовательных, спортивных и развивающих программ и мероприятий.

Сдать объект военные строители планируют во втором квартале 2024 года. Напомним, что сейчас в России действуют пять федеральных детских центров отдыха: «Орленок», «Океан», «Смена», «Артек» и «Алые паруса». Лагерь в Печорах станет шестым.