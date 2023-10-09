Общество

Делегация из Пскова приняла участие в финале конкурса «Мисс Россия»

Финал конкурса «Мисс Россия-2023» завершился вчера, 8 октября. Делегация дирекции областного конкурса во главе с руководителем проекта «Мисс Псков» Николаем Королевым была представлена на главном форуме красоты страны в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото здесь и далее: организаторы «Мисс Псков»

В финале национального конкурса красоты «Мисс Россия 2023» приняли участие 50 девушек из разных уголков страны. Победительницей конкурса и обладательницей титула «Мисс Россия-2023» стала 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга.

1 Вице-Мисс Россия-2023 - Елизавета Дудина (Тольятти).

2 Вице-Мисс Россия-2023 - Любовь Хохолова (Республика Саха Якутия).

Маргарита Голубева учится на 5-м курсе в Российской таможенной академии и параллельно получает второе образование на факультете музыкального искусства в Московском государственном институте культуры (кафедра эстрадно-джазового пения, курс Ларисы Долиной).

Титул «Мисс Россия-2023» не первый в копилке Маргариты Голубевой. Девушка также является обладательницей титулов «1 Вице-Мисс Европа-2023» и «Мисс Студенчество России-2021».