Общество

Новый аппарат для микроволновой терапии поступил в псковскую областную больницу

Новый импульсный аппарат для сантиметроволновой терапии СМВи-200-МедТеКо вводят в эксплуатацию в Псковской областной клинической больнице. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: Псковская областная клиническая больница

Заведующая физиотерапевтическим отделением Наталья Наумова провела обучение персонала отделения по работе с ним. Аппарат закупили в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

«Это аппарат для микроволновой терапии, позволяющий воздействовать на пациента электромагнитным полем сантиметрового диапазона сверхвысокой частоты. Принцип лечения основан на способности микроволн улучшать регулирующую функцию центральной нервной системы, расширять кровеносные сосуды микроциркулярного русла, увеличивать кровообращение и уменьшать гипоксию тканей и органов, изменять иммунологическую реактивность организма», - рассказали в больнице.

По сравнению с предыдущими моделями, которые использовались в больнице для СМВ-терапии, новый аппарат значительно компактнее и удобнее в эксплуатации, добавили специалисты.