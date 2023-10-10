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Общество

Наталья Федорова о командной работе и планах на будущее

10.10.2023 18:02|ПсковКомментариев: 0

Гостем программы «Собственной персоной», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 10 октября, стала глава Псковского района Наталья Федорова. Какие задачи поставлены перед муниципалитетом? Как работает команда Псковского района? Виден ли эффект от деятельности ТОСов в муниципалитете? На эти и другие вопросы глава Псковского района ответила в беседе с ведущей Любовью Кузнецовой.

 

О победе на выборах и работе в команде губернатора

- Ровно месяц назад прошли выборы, на которых вы одержали убедительную победу. Без малого 70% голосов избирателей, шестикратный отрыв от ближайшего соперника. Подчеркну, что вы единственная дама, а соперники были мужчины. В чем вы видите безусловный успех и безоговорочную поддержку граждан?

- Работа не прекращалась ни на день. Это была ежедневная кропотливая работа, потому что у нас очень много объектов, которые на районном уровне ремонтировали, много проектов, которые реализовывали. Этот период весенне-летний - особенный, потому что район еще и сельскохозяйственный. Забот и хлопот достаточно много. Не только предвыборный период был отмечен активностью, она у нас всегда. Самый главный критерий - качество работы за 5 лет. Поэтому такие показатели - это степень доверия людей не к словам, а к делам. Мы готовы продолжать работу дальше с таким же усердием.

- Команда не изменилась вообще? Как правило, когда идет смена глав или пролонгация их полномочий, кто-то выпадает из команды, но ваша команда продолжает оставаться прежней. Это тоже определяет силу команды?

- Это индекс стабильности. Могу сказать, что за предыдущие 5 лет были изменения в команде. В принципе, долго шли к определенной степени стабильности. Могу сказать, что характерно колебание в этом вопросе. Небольшие изменения будут, основа останется. Благодарна своим коллегам за такие надежные плечи.

- Поддержка губернатора. Насколько она сыграла свою роль и в моральном смысле, и в реализации проектов, которые важны для района?

- Поддержка губернатора очень важна для всех и в личностном плане, и в плане муниципалитета. Начну со второй части, здесь Михаил Юрьевич (Ведерников, губернатор Псковской области — ред.) принимает часть решений, опираясь на проведение определенных работ, рейтинг по нацпроектам и степень реализованных проектов, активность. Благодаря его личной поддержке у нас реализовано несколько проектов по строительству объектов спортивной инфраструктуры. Для нас это очень важно, потому что в районе практически не было современных спортивных площадок, которые появились буквально за три последних года. Это очень большое достижение. Конечно, это прорыв. Сейчас они появились - совершенно разные по своей форме, по содержанию, могут отличаться немного размерами, конфигурации, но по смыслу - это современные спортивные площадки.

- Вы их комплексно привязываете к школе, чтобы дети могли заниматься, и тут же предоставляется право жителям деревни или поселка тоже заниматься спортом.

- Школы на селе все равно являются центром притяжения, как дом культуры. Никто с этим не будет спорить. И дети, и родители, и бабушки, и дедушки могут заниматься на этих площадках. Мы обязательно думаем о сохранности площадки, поэтому система видеонаблюдения есть. Площадки отдаются школам на баланс, но, естественно, это забота муниципалитета, чтобы содержать их нормально. Функциональность площадки будет зависеть от ее сохранности, степени использования. То, что создаются новые условия не только для детского спорта, но и взрослого - очень важный фактор. Проводить тренировки, занятия и соревнования на современных площадках - большое благо. Теперь практически в половине крупных населенных пунктов такие площадки есть.

Хочется надеяться, что мы не будем останавливаться и при поддержке губернатора будем так же уверенно двигаться дальше. Но не только по спорту, а по многим другим направлениям. Михаил Юрьевич очень пристально и внимательно относится к социальной инфраструктуре. Очень большая степень ответственности быть в команде губернатора. Для меня лично его поддержка и доверие во второй предвыборной кампании - это очень важная вещь.

О задачах на будущее, взаимодействии с людьми и развитии ТОС

- Какие видите для себя основные задачи на втором сроке главы? Первый раз победить - это одно, второй раз - это уже и мера ответственности и работа другая. 

- Самая главная задача - продолжать в том же духе, не сбавлять темпа и оборотов, делать как можно больше. То, что приобретено за 5 лет в сфере навыков и знаний, должно помогать еще быстрее принимать решения, правильно подбирать инструменты и технологии для того, чтобы проект не завалить, а наоборот, его качественно сделать и в сроки. Здесь опыт уже есть, хотя есть и степень риска. Степень ответственности остается такой же. Степень осознания ответственности меняется на гораздо большую категорию, потому что охват очень большой. То, что приобретено за 5 лет: хорошее знание территории, хорошее знание ее проблем и видения путей решения. Это в комплексе дает понимание реального развития муниципалитета, и понимание путей, технологий, каким образом это можно сделать. С одной стороны, пять лет - это очень мало для такого масштабного проекта, как развитие территории.

- Псковский район - это самый большой муниципалитет Псковской области по территории. Многие главы строят свою работу на общении с людьми. Что вам это дает?

- Постоянный контакт с людьми - это нормальное понимание ситуации. Всегда говорю главам сельских поселений: вы самые близкие к людям. Глава муниципалитета должна быть такой же. Причем не различимо от того, где расположена волость, какие у нее там масштабы, какие бюджеты и так далее.

У нас очень интересные люди. Бывает положительное поле общения, бывает не очень и даже негативное. Как показывает практика, именно разговаривать надо с людьми, потому что кто-то недопонимает ситуацию, то есть ты просто делишься своими знаниями, разъясняешь, направляешь человека. Ты видишь картину в целом, это дает понимание некоторых путей решения, можно направить сотрудников и людей для того, чтобы увидеть этот путь и решить проблему.

Был личный прием, мы обсуждали тему ТОСов. Люди пришли из деревни с предложением создать ТОС. Говорю: так я только рада, потому что люди живут в населенных пунктах, их у нас 626. Кто лучше них знает какую-то проблемную ситуацию или возможность улучшения чего-то на территории? Ведь это они сами знают. Самое главное - услышать людей и их инициативу и направить в нужное русло, чем-то помочь. Я же не могу знать ситуацию прямо в каждой деревне, а познание складываются и из посещений, из общения с жителями, с главами. Дни деревень очень много дают тоже в этом плане, потому что это не просто концерт: приехали, посмотрели, поздравили. Нет, это непосредственно общение. Очень много людей подходит: кто с проблемами, кто просто рассказать о делах. Общаемся много и получаем обратную связь. Для меня это кладезь жизненных отношений.

- Про развитие ТОСов в районе. С этого года проводите конкурс грантов из районного бюджета. Многие воспринимают этот первый год как экспериментальный. Не пожалели ли, что выделили средства? Или, наоборот, пожалели, что выделили мало?

- Количество ТОСов увеличивается в такой прогрессии, что районный конкурс ТОСов показал, что мы приняли правильное решение. Все проекты успешно реализованы, появилось большое количество заявок на создание новых ТОСов, которое вселяет уверенность в качество результата. На следующий год планируем по примеру губернатора и областного правительства увеличить фонд поддержки районного конкурса. Надо создавать условия для возможности реализации инициативы жителей. У нас достаточно крупных и опытных ТОСов, которые побеждают неоднократно, есть и начинающие. Эти шаги успеха очень важны. Это мощное, хорошее движение, которое позволяет значительно улучшить и качество жизни на территориях.

Беседовала Любовь Кузнецова

Пресс-портрет
Федорова Наталья Анатольевна глава Псковского района
Теги: #псковский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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