Общество

Юлия Пересильд предстала в образе молодой Бабы-Яги на первых кадрах из нового «Последнего богатыря»

Актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд предстала в образе молодой Бабы-Яги на первых кадрах со съемок сериала «Последний богатырь. Наследие». Фото предоставила пресс-служба онлайн-кинотеатра Start.

Фото: онлайн-кинотеатр START

«Это была уникальная по своей сложности экспедиция, при этом в невероятной красоте Приэльбрусья и Эльбруса. Мы там пережили и дождь, и ветер, и солнце, и холод, но мы это все пережили. И это точно те съемки, которые мы все еще долго будем вспоминать», — рассказала Пересильд.

В рамках съемочной экспедиции группа отправилась в Приэльбрусье и Сочи — они посетили Баксанское и Терскольское ущелья, водопад Девичьи косы и перевал Актопрак, а также многие другие живописные места. По словам режиссера проекта Антона Маслова, съемочной группе пришлось объездить весь Северный Кавказ, прежде чем они смогли выбрать оптимальные места для съемок сериала, пишет «Газета.ру».

По сюжету у Ивана (Виктор Хориняк), которому исполнилось 50 лет, подрастают две дочери: богатырка Марья (Арина Рожкова) и начинающая колдунья Софья (Эвелина Мазурина). Привычную жизнь Белогорья нарушает внезапный визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие. Чтобы спасти и Белогорье, и жизнь собственного отца, Софье приходится отправиться в прошлое — Москву 2017 года, где все еще живет молодой и ни о чем не подозревающий Иван, а Марье — сразиться со злом в самом городе.