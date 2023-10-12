Общество

Концертная программа «Искусство быть отцом» пройдет в Великих Луках

Концертная программа «Искусство быть отцом», посвященная Дню отца, пройдет в Городском доме культуры имени Ленина в Великих Луках 13 октября в 18:30. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

«Большинство стран отмечают День пап в третье воскресенье июня. А в России День отца отмечают в третье воскресенье октября. Соответствующий указ был подписан в 2021 году. Российские папы отметят свой официальный день в 2023 году - 15 октября. Интересно, что в некоторых регионах День папы уже много лет как был утвержден законодательно. В числе первопроходцев - Череповец, Новосибирск, Волгоградская, Липецкая, Курская и Ульяновская области», - рассказали в администрации.

В концертной программе примут участие самые юные артисты Дома культуры. Праздник призван укрепить институт семьи и его традиционные ценности.

Вход свободный.