Общество

Псковские курсанты приняли участие в военно-прикладных соревнованиях

Военно-прикладные соревнования по радиационной, химической и биологической защите состоялись в Псковском филиале университета ФСИН России. В соревнованиях, организованных кафедрой физической, огневой и тактико-специальной подготовки, приняли участие курсанты образовательной организации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Обучающиеся Псковского филиала университета ФСИН России состязались в индивидуальном и командном зачетах по дисциплинам радиационной, химической и биологической защиты: надеванию противогаза и различных видов защитных костюмов, действиям при вспышке ядерного взрыва.

В командном зачете победу одержала команда 33-й учебной группы.

В индивидуальном зачете равных не было курсанту Даниилу Щербицкому, который стал лучшим во всех видах соревнований.

Победу с ним разделили в надевании противогаза Ангелина Кондратьева, а общевойсковых защитных костюмов – Аида Алибекова и Регина Иванова, которая вместе с Максимом Макаревичем показала наилучшую теоретическую подготовку в действиях в случае вспышки ядерного взрыва.

«Все курсанты – участники соревнований справились с поставленными задачами, сдав главный экзамен – основы безопасности жизнедеятельности», – отметил старший преподаватель кафедрой физической, огневой и тактико-специальной подготовки Псковского филиала университета ФСИН России Василий Тюриков.