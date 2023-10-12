Общество

Хабенский и Пересильд возглавили рейтинг лучших актеров России в 2023 году

Константин Хабенский и Юлия Пересильд, по мнению россиян, - лучшие актеры страны в 2023 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

«Константин Хабенский, Сергей Безруков и Владимир Машков второй год подряд входят в тройку лучших актеров года по версии россиян (12%, 11% и 11% соответственно от числа давших содержательный ответ). <...> Актрисой года, по версии россиян, стала Юлия Пересильд (11% от числа давших содержательный ответ), тогда как еще год назад она не входила даже в пятерку лучших (2022 г. - 2%)», - говорится в сообщении исследовательского центра.

Уточняется, что заслуги Константина Хабенского в кинематографе чаще отмечают женщины (15% против 7% среди мужчин) и граждане 35-44 лет (18%). По версии молодежи (18-24 лет), лучшие актеры года - Александр Петров (26%) и Павел Прилучный (21%), пишет ТАСС.

Среди лучших актеров россияне также называли Сергея Бурунова (6%), Александра Петрова (6%), Никиту Михалкова (4%), Павла Прилучного (4%), Евгения Миронова (4%), Данилу Козловского (3%), Дмитрия Певцова (3%), Федора Бондарчука (3%), Дмитрия Нагиева (3%), Игоря Петренко (3%) и Михаила Пореченкова (3%). В числе лучших актрис - Светлана Ходченкова (5%), Екатерина Гусева (4%), Елизавета Боярская (4%), Мария Куликова (3%), Любовь Аксенова (3%), Анна Ковальчук (3%), Ирина Пегова (3%).