Общество

Петербургскую дамбу закрыли из-за угрозы наводнения

Комплекс защитных сооружений Петербурга закрыл затворы из-за угрозы наводнения. Об этом 12 октября сообщили в пресс-службе Дирекции КЗС. Все затворы закрыли в 01.46.

«Доступ воды со стороны Финского залива к Санкт-Петербургу полностью остановлен», — отметили в пресс-службе.

Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекращено, пишет FlashNord.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов отметил, что прогноз о плохой погоде развивается, как и ожидалось. «Сегодня в середине дня на акватории Финского залива порывы 25-27 м/с и угроза наводнения во второй половине дня», — написал он в своем Telegram-канале.

Колесов подчеркнул что ветер начнет стихать к началу ночи. После этого угроза наводнения исчезнет.

Также синоптик добавил, что ожидается до +11 градусов. Тепло будет и в пятницу — вместе с сухой погодой. Осадки вернутся в выходные.