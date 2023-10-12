Общество

Как закрыть ипотеку за один день?

Многодетная семьи из Пскова выиграла 500 тысяч рублей на финансовом маркетплейсе Сравни. Благодаря выигрышу, супруги смогли полностью закрыть ипотечный кредит и стать полноценными собственниками квартиры. Псковская Лента Новостей узнала подробности.

Оформили и забыли

В августе этого года супруги Галина и Станислав оформили на сайте Сравни очередной страховой полис. Информацию о розыгрыше они видели, но на сообщение о выигрыше отреагировали не сразу. Станислав, работающий в правоохранительных органах и не понаслышке знающий о негативных случаях, несколько раз сбрасывал телефонные звонки и не реагировал на сообщения.

«Жена случайно увидела в почте электронное письмо от Сравни. Разговор об этом мы завели во время семейного выезда на природу, прямо в лесу. Только и вспомнили, что, когда оформляли на сайте Сравни очередной страховой полис, видели информацию про розыгрыш. Но тогда мы просто купили страховку и не думали о выигрыше», - вспоминает Станислав.

В свою удачу супруги поверили только, когда дозвонились на «горячую линию» Сравни, где им подтвердили новость.

Время строить планы

Станислав и Галина - многодетные родители, воспитывают трёх дочерей. Квартиру купили в ипотеку четыре года назад, и ипотечные платежи были серьезной нагрузкой для них. Супруги рассчитывали выплатить ипотеку за семь лет, а после этого уже думать о ремонте и отпуске всей семьей. Но благодаря выигрышу, они полностью досрочно закрыли ипотечный кредит и стали полноценными собственниками квартиры.

«Мы решились рассказать о нашей удаче родственникам и друзьям только через два дня после получения денег. Всё не могли поверить. Раньше мы никогда ничего не выигрывали. Разве что 100 рублей в лото: купили как-то по просьбе средней дочки на день рождения лотерейный билет», - делятся победители.

Теперь, когда ипотека закрыта, в планах семьи первым делом купить большой семейный автомобиль. «Мы любим семьей выезжать на природу, путешествуем все вместе с собакой. Пока платили ипотеку, точно не могли себе позволить большую машину. Теперь можно будет купить автомобиль. Пускай не новый. Но большой, семиместный», - рассказывает глава семьи.

Сравни и выиграй

Псковская семья - не единственные победители розыгрыша. В акции от финансового маркетплейса Сравни могли принять участие все россияне с действующими ипотечными кредитами, которые оформили на сайте Сравни полис ипотечного страхования.

Победителей розыгрыша определили с помощью генератора случайных чисел. В акции принимали участие полисы ипотечного страхования от страховых компаний «Росгосстрах», «Ренессанс Страхование», Совкомбанк Страхование. Счастливыми обладателями денежных призов также стали пользователи Сравни из Москвы и Екатеринбурга. Главный приз - 700 тысяч рублей получила москвичка, еще один приз в размере 300 тысяч рублей выиграла жительница Екатеринбурга.