Общество

Сотрудники псковского СОБР прошли испытания на право ношения знака отличия спецподразделения

Сотрудники СОБР «Гепард» управления Росгвардии по Псковской области прошли испытания на право ношения официального геральдического знака – знака отличия специального отряда быстрого реагирования территориального органа Росгвардии. Об этом Псковской ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Ношение знака отличия - это показатель, характеризующий профессиональный уровень сотрудника, а также стимул, повышающий ответственность сотрудника за уровень его подготовки, качество выполнения и служебно-боевых задач, отметили в ведомстве.

Испытания проходили по трем направлениям – физическая подготовка, боевые приемы борьбы и огневая подготовка.

В ходе сдачи нормативов по физической подготовке, за 12 минут, спецназовцы выполнили 20 подтягиваний, жим штанги (свой вес) 10 раз, становую тягу (свой вес + 20 кг) 10 раз, специальное комбинированное упражнение 70 раз и бег 400 метров.

Проверка навыков по огневой подготовке включала в себя выполнение нормативов из пистолета и автомата.