Общество

Псковичи могут увековечить подвиг родственников-блокадников

Бессмертный полк России в рамках кампании Фонда президентских грантов реализует проект «Наследники блокадного Ленинграда». Он направлен на увековечение подвига защитников города, его жителей и тружеников тыла. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В рамках проекта проводится Всероссийский конкурс «Подвиг ваш, ленинградцы, бессмертен». Прием работ на конкурс ведется до 8 ноября.

Творческий конкурс позволит участникам раскрыть свои таланты, поделиться своим творчеством, посвященным блокадному Ленинграду, а также сохранить память о родственниках-героях. Лучшие работы о защитниках города будут сохранены в отдельном разделе на интернет-ресурсах Бессмертного полка России.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса и подведение итогов проекта пройдут в Санкт-Петербурге на Форуме патриотических инициатив «Молчаливый подвиг блокадного Ленинграда», приуроченном к 80-ой годовщине полного снятия блокады Ленинграда.

Подробнее о конкурсе «Подвиг ваш, ленинградцы, бессмертен» и проекте «Наследники блокадного Ленинграда» можно узнать на сайте.