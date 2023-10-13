Общество

Случаи назначения компенсаций работающим дистанционно перечислил Роструд

Если работодатель обеспечивает дистанционного сотрудника всем необходимым для работы, он не обязан выплачивать ему компенсации за работу из дома, сообщает Роструд.

По статье 312.6 ТК, работодатель должен обеспечивать сотрудников на удаленке оборудованием и другими средствами, необходимыми для работы. Если компания это сделала, и физлицо не тратится из своих средств на выполнение обязанностей, то компенсация не предусмотрена.

Есть и другой вариант, уточняет объединение профсоюзов России СОЦПРОФ. Сотрудник может использовать собственную технику или арендовать ее, чтобы работать на удаленке. В таком случае работодатель обязан возместить физлицу расходы. Размер компенсации прописывают в локальном акте компании, коллективном или трудовом договоре.

Отмечается, что безопаснее урегулировать этот вопрос соглашением между сторонами трудового договора.