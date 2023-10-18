Общество

Кровлю многоквартирного дома заменили в деревне Быстрецово Псковского района

Работы по замене кровли многоквартирного дома №13 завершили в деревне Быстрецово Псковского района. Об этом глава Псковского района Наталья Федорова сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Подрядчик сдал работы позже намеченного срока, но при этом выполнил всё, что было предусмотрено контрактом. А именно: произведен демонтаж старой кровли, смонтирована новая стропильная система, уложен металлопрофиль. Приемка осуществлена, жильцы результатом довольны», – рассказала Наталья Федорова.

Раньше дом принадлежал совхозу «Быстрецово», а затем был признан бесхозным и не имел собственника. Для того​, чтобы начать ремонт, дом был поставлен на баланс района.

«Затем мы проработали вопрос по ремонту кровли и определили источник финансирования этой работы. Сам ремонт начался в августе», – добавила глава района.