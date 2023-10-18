Общество

Пять псковских призывников направили на службу в Росгвардию

Пять призывников из Псковской области направили на службу в воинские части Северо-Западного округа Росгвардии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

«Молодые люди прошли тщательный отбор, включавший не только оценку состояния здоровья, профессионально-психологическое тестирование, но и изучение биографических данных - для службы в Росгвардии необходима безупречная репутация», - подчеркнули в ведомстве.

Направляемым в Росгвардию юношам выдали полевую форму образца «Мох». Она представляет собой усовершенствованный по составу ткани и дизайну вариант обмундирования, который разработан с учетом пожеланий личного состава ведомства.

Призванные военнослужащие будут выполнять задачи по охране важных государственных объектов и обеспечению общественной безопасности в регионах Северо-Запада России.

С призывниками встретились представители псковского ОМОН «Кром» и отдела вневедомственной охраны, которые пригласили молодых псковичей после окончания службы по призыву продолжить службу в подразделениях псковской Росгвардии.