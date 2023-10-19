Общество

В Европейскую Россию приходят заморозки и гололедица

Европейская часть России на протяжении всего октября остаётся во власти атлантических циклонов. И нынешнее похолодание – следствие влияния одного из них. Облачные поля вихря сегодня накроют всю северную половину региона, предстоящей ночью в зоне заморозков окажется территория вплоть до линии Псков-Киров. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

Интенсивность осадков здесь ожидается небольшой. Но если в среду дожди переходили в снег, в основном, на севере и северо-западе, то сегодня граница зимней погоды на 500 км южнее линии Смоленск – Пермь.

Поля фронтальной облачности не дают воздуху по ночам сильно остывать. Поэтому предстоящей ночью в зоне заморозков окажется территория вплоть до линии Псков-Киров. Однако, в последующие дни облака над Европейской Россией будут рассеиваться и выхолаживание усилится. К выходным ночные морозцы захватят почти всю среднюю полосу Русской равнины.

Завтра холодный атмосферный фронт пробьётся в средние широты. Так что, в пятницу дожди могут перейти в снег и в Центральной России. При этом интенсивность ненастья возрастёт: в Черноземье местами за сутки может выпасть порядка половины месячного объёма влаги. В эпицентре непогоды окажется Курск. Ливни здесь будут обложными – будут продолжаться почти весь день. В сумме на город может вылиться до 30 мм, а это больше половины месячной нормы. А ливни плюс отрицательная ночная температура приведут к гололедице.

В Санкт-Петербурге до начала следующей недели в дневные часы: +3…+5°. Сегодня и завтра пройдут небольшие осадки, переходящие в снег. Уже грядущей ночью в Северной столице температура уйдет в минус, а в выходные заморозки выйдут на пик. На дорогах станет очень скользко.

В Москве до конца рабочей недели относительно тепло: в течение суток температура будет колебаться в пределах +4…+6°. Но уже завтра вечером к дождям станет примешиваться снег, а в субботу и воскресенье температура начнёт опускаться ниже 0°. Столичным водителям к этому времени стоит уже перейти на зимний комплект авторезины.