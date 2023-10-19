Общество

В России начнут массово строить дорожки для электросамокатов

Массовое создание инфраструктуры для велосипедов и средств индивидуальной мобильности (СИМ) — в частности, электросамокатов и электровелосипедов — запланировано дорожной картой правительства. Копия документа есть у «Известий». Это позволит разделить потоки пешеходов и этих транспортных средств.

К концу июня 2024 года изменения в нормативно-технические документы в сфере строительства должны подготовить Минстрой, МВД и Минтранс. Среди прочего новые правила должны установить характеристики инфраструктуры для СИМ, места под ее обустройство, оптимальное количество и плотность парковок для хранения и стоянки СИМ.

Дорожной картой запланировано, что спустя два месяца после разработки этих норм региональные власти утвердят собственные планы «по созданию и интеграции инфраструктуры для СИМ в городские транспортные системы».

«Мы ежегодно в федеральном бюджете закладываем большие средства на формирование комфортной городской среды, важно чтобы программа осуществлялась с учетом всех последних тенденций», — сказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Как отметил руководитель GR сервиса кикшеринга Сергей Карлов, лучшее решение, учитывающее движение СИМ и пешеходов, — это развитие велоинфраструктуры.

«Нужно как можно более четко зафиксировать правила совместного нахождения СИМ и пешеходов на тротуаре, которые учитывают интересы и безопасность обеих групп», — уверен он.