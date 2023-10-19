Общество

«Пуково» и «Мусорка»: в Госдуме предложили запретить оскорбительные названия населенных пунктов

Вице-спикер Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков внёс в Госдуму законопроект, который запретит использовать оскорбительные и принижающие достоинства жителей названия населённых пунктов.

Фото: пресс-служба Госдумы

«Проектом федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - законопроект) предлагается установить запрет на использование в названиях населенных пунктов оскорбительных, уничижительных, принижающих достоинство жителей наименований», - сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

Также в ней говорится, что законопроектом предлагается разрешить органам муниципальных образований переименовывать географические объекты, в том числе населенные пункты. «Предоставление представительным органам муниципальных образований принимать такие решения позволит облегчить процедуру переименования населенных пунктов для граждан РФ и снизит бюрократические издержки», - отмечается в пояснении.

По мнению авторов инициативы, жители населенных пунктов с названиями типа: «Пуково», «Бухалово», «Лох», «Мусорка», «Шалава», сталкиваются с травлей, пишет РИА Новости. «Недавно к нам пришло письмо из деревни Шалава. Есть такая в Ярославской области. Люди жалуются, что никак не могут сменить название населенного пункта. Жители соседних городов над ними смеются. Молодёжь уезжает, стараясь поскорее сменить прописку. Никто не хочет, чтобы в паспорте у их детей красовалось обидное слово. В таких населённых пунктах живут тысячи людей», - сказал Даванков.