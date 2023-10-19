Общество

Почти 10 млн рублей готовы направить на капремонт здания центра нацпарка «Себежский» в Пскове

Выполнение работ по обустройству здания туристско-информационного и эколого-просветительского центра национального парка «Себежский» в Пскове планируют завершить до 31 декабря. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядной организации предстоит выполнить капитальный ремонт здания, в том числе электромонтажные работы, ремонт систем водоснабжения, канализации и отопления.

Подрядчик обязан проводить все работы, не допуская нарушения тишины и покоя граждан с 21:00 до 8:00 с понедельника по пятницу (в выходные и установленные федеральным законом нерабочие праздничные дни — с 22:00 до 10:00).

Место проведения работ: город Псков, улица Максима Горького, дом 20/7.

Подрядчика определят 30 октября.

Выполнение работ по обустройству туристско-информационного и эколого-просветительского центра заказало федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк "Себежский"». Начальная цена контракта - 9 млн 907 тысяч 950 рублей. Источник финансирования – внебюджетные средства.