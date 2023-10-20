Диетолог предупредил о рисках практики похудения к Новому году

Популярная практика худеть к Новому году в короткие сроки может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Об этом предупредил заведующий кафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ Алексей Березников. Он назвал такие эксперименты опасной игрой с обменом веществ.
По словам специалиста, для человека с избыточной массой тела нормально терять от 500 граммов до килограмма веса в месяц. В этом случае потерянный вес не возвращается, так как остаются незадействованными и неизменными механизмы обмена. То есть незначительный дефицит калорий и увеличение физической активности не создает эффекта рикошета по обмену веществ, пишет «Лента.ру».
Алексей Березников отметил, что худеть стоит вместе со специалистом, соблюдать его рекомендации и придерживаться грамотной диеты.
Игры в жесткий дефицит калорий только загонят организм в метаболическую ловушку
«Для человека пища — источник удовольствия, в ответ на ее принятие мозг выбрасывает в кровь эндорфины. Это поощрение, то, от чего нам становится хорошо. Если мы не получаем должного количества пищи или она неправильного состава, то количество эндорфинов снижается. Из-за этого жесткое ограничение калорий многими людьми переносится сложно, они становятся более раздражительными», — заключил он.