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Общество

Присосались

23.10.2023 09:22|ПсковКомментариев: 2

Сезон отпусков завершился, дачный сезон тоже подходит к концу, а сезон клещей и не думает заканчиваться. Кровососущие напоследок нападают на домашних питомцев, да их хозяевами тоже не брезгуют. С чем связана такая активность, какую опасность она несет и как можно предотвратить возможные негативные последствия, узнал обозреватель Псковской Ленты Новостей.

 

Благоприятные условия

«Пока сидел с собакой в ветклинике, снял с нее клеща», - сообщил один из наших читателей. Перед визитом к ветеринару пскович выводил питомца на прогулку в лесопарк в черте города. Другая псковичка обнаружила опасного кровососа на одежде после посещения леса. Неужели живучие паукообразные несмотря на похолодание решили не уходить в зимнюю спячку?

Главный санитарный врач области Елена Припутенко не видит в этом ничего удивительного. «Пока есть теплая погода, клещи будут присасываться. Их «сезон» закончится, как только благоприятные условия исчезнут для них», - пояснила она.

Впрочем, по словам специалиста, в этом году обратившихся по поводу присасывания клещей больше, чем за предыдущий период. «За эпидемический сезон активности укусов клещами зарегистрировано 3413 обращений, из них 837 – дети. В сравнении со среднемноголетними недельными данными количество обращений выше на 10,1 %, в том числе детей – выше на 7,7 %. За аналогичный период 2022 года количество обратившихся составило 2684 человека, в том числе 690 – дети», - рассказала она.

Даже сам клещевой сезон в этом году начался раньше. Первый случай присасывания клеща был зарегистрирован 26 марта. В прошлом году клещи активизировались чуть позже – 31 марта.

Места «нападения» клещей на людей из года в год примерно одни и те же: дачные участки, территории по месту жительства в сельской местности и лес. Именно оттуда псковичи чаще всего приносили присосавшихся членистоногих.

Меньше вероятности присасывания клещей было в городских парках. Планомерная химическая обработка территорий дала хорошие результаты. Перед началом эпидсезона было издано постановление Главного государственного врача по Псковской области «О проведении акарицидных и ларвицидных обработок территорий и водоёмов Псковской области в 2023 году». «План проведения акарицидных обработок перевыполнен на 0,9 % (план -600 Га), в том числе в летних оздоровительных учреждениях выполнен на 100 % (план -190 Га). Многие территории были обработаны неоднократно. В Пскове план выполнен на 100% (113,6 Га)»,- рассказала Елена Припутенко.

Опасные болезни

Вряд ли надо напоминать, что присосавщийся клещ — это не только неприятно, но и опасно. Крещи являются переносчиками инфекционных заболеваний, которые могут закончиться в том числе и летальным исходом. От того же клещевого энцефалита, по данным Роспотребнадзора, за 15 лет умерло шесть человек. Последний летальный случай был зарегистрирован в 2015 году.

СПРАВКА

Вирус клещевого энцефалита сразу попадает в кровь и быстро распространяется по всему организму, поражая центральную нервную систему и взывая воспаление головного мозга. Скрытый период заболевания варьируется от 4 дней до 2-3 недель в зависимости от способа заражения и сопротивляемости организма.

Боррелиоз – самая распространенная инфекция, переносчиками которой являются клещи. Изначально проявляется в виде жара, покраснения в месте присасывания, головных болей. Период времени от первичного инфицирования до проявления симптомов может составлять от 5 дней до нескольких месяцев и даже лет. Переходит в хроническую форму при несвоевременном или неадекватном лечении.

Поэтому важно правильно удалить клеща. Это лучше сделать, обратившись в медицинское учреждение: в поликлинику по месту жительства, травматологический пункт или приемный покой Псковская областная инфекционной больницы. Медицинские работники помогут удалить насекомое, проведут экстренную профилактику, организуют медицинское наблюдение и назначат необходимые обследования.

Кроме того, удаленного кровососа надо проверить на наличие инфекций. В Псковской области исследования клещей проводят в Центре гигиены и эпидемиологии в Псковской области, а также в лабораториях инфекционной больницы в Пскове и Великих Луках.

За эпидсезон в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций исследовано 2609 клещей. В том числе, 2450 из них - снятых с пострадавших. Это примерно 104 в неделю.

Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила: клещевым вирусным энцефалитом – 0,5 %, иксодовым клещевым боррелиозом – 24,0 %, моноцитарным эрлихиозом человека – 1,4 %, гранулоцитарным анаплазмозом человека – 0,4 %.

По данным Роспотребнадзора, за этот эпидсезон зарегистрировано 22 случая инфекций, передающихся клещами. Елена Припутенко отметила, что заболеваемость в 2,2 раза выше, чем в 2022 году, когда было только 10 таких случаев.

Из 22 заболевших четверо перенесли клещевой вирусный энцефалит (в прошлом году таких случаев было всего два), 18 - иксодовый клещевой боррелиоз (в 2022 году - 8 случаев). В том числе боррелиозбыл выявлен у двоих детей. Летальных случаев среди заболевших, к счастью, не зарегистрировано.

прошлогоднего уровня заболеваемости энцефалитом и боррелиозом подтвердила и главный внештатный эпидемиолог комитета по здравоохранению Псковской области Ирина Семенова. Она озвучила результаты сравнительного анализа статистических данных за 2023 и 2022 годы: «Заболеваемость клещевым энцефалитом в текущем году составила 1,2 на 100 тыс. населения, при этом не превысив среднероссийский уровень и превысила прошлогодний уровень на 100% ( в 2022 году — 0,32 на 100 тыс.населения). Заболеваемость клещевым боррелиозом составила в 2023 году 3,06 на 100 тыс. населения (в 2022 году - 0,65 на 100 тыс.), превысив прошлогодний уровень на 260%».

По словам Ирины Семеновой, высокий уровень заболеваемости клещевым энцефалитом и боррелиозом — это «следствие роста активности природных очагов, восстановление в них численности и вирусоформности (пораженности вирусом — прим. ред) переносчиков в результате недостаточного количества акарицидных обработок и необращения людей за медицинской помощью при укусах клещами».

Принять меры заранее

Понятно, что все окрестные леса от клещей не обработаешь, да и не всегда есть возможность заказать химическую обработку для участков. Поэтому единственный выход для дачников и любителей отдыха на природе — подуматьо своей безопасности и сделать прививку от клещевого энцефалита.

Как рассказала главный внештатный эпидемиолог комитета по здравоохранению Псковской области Ирина Семенова, для предупреждения заболеваний клещевым энцефалитом прививки проводят населению, проживающему на эндемичной территории, выезжающему населению на эндемичную территорию, лицам, относящимся к профессиональным группам риска. В том числе, прививки не противопоказаны детям - вакцина Клещ-Э-Вак также предназначена для детей с 1 года до 16 лет.

Схема вакцинации включает две прививки, которые необходимо поставить осенне-зимний период с интервалом от 1 до 7 месяцев. Затем через год необходимо поставить еще одну. Три прививки – это законченный курс иммунизации, который гарантирует защиту от клещевого энцефалита.
Первичный курс вакцинации проводят по двум схемам.

1 схема

Первая прививка в выбранный день.

Вторая прививка - через 1-2 мес.

Третья прививка - через 12 мес.

2 схема

Первая прививка - в выбранный день.

Втора прививка - через 5-7 мес.

Третья прививка - через 12 мес.

«Последующие отдаленные ревакцинации проводят каждые три года однократно. Начинать вакцинацию рекомендуется в октябре-ноябре», - отметила Ирина Семенова.

И многие псковичи пользуются этой возможностью. По данным Роспотребнадзора, за январь-сентябрь 2023 года вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 1753 человека, в том числе детей – 66, ревакцинировано 2147 человек, в том числе детей – 139.

Принятые меры профилактики — гарантия не заболеть после укуса клеща в следующем сезоне. Потому что резко наступившее похолодание позволяет надеяться, что этот сезон активности кровососущих вот-вот окончится.

Светлана Синцова

Теги: #клещи
Источник: Псковская Лента Новостей
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