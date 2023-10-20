Учебный курс для сотрудников пресс-служб провели в Следственном комитете России

Учебный курс для сотрудников, ответственных за взаимодействие со СМИ и общественностью, провели в Следственном комитете России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.
Видео: Следственный комитет России
Управление взаимодействия со средствами массовой информации СК России организовало занятия со вновь назначенными сотрудниками следственных органов, в том числе из новых регионов, а также курсы повышения квалификации для тех, кто уже имеет стаж работы в указанной должности.
Им разъяснили эффективные инструменты мониторинга СМИ и социальных медиа, правила работы с фото- и видеоконтентом, подготовки различных текстовых материалов, в том числе для соцмедиа и печатных изданий СК России. Офицеры получили практические знания, включая техники публичных выступлений, интервьюирования и продвижения контента.
В рамках учебного курса состоялась встреча с руководителем управления президента России по общественным связям и коммуникациям Александром Смирновым, на которой подчеркнули необходимость объединения усилий региональных правоохранительных органов и представителей местного самоуправления в реализации единой государственной информационной политики.
Также прошли рабочие встречи с представителями федеральных телеканалов и информационных агентств, где обсудили способы совместного оперативного и объективного информирования общественности о работе следственных органов СК России.
Важным событием в ходе обучения стало оперативное совещание с председателем СК России Александром Бастрыкиным, где обозначили приоритетные направления деятельности старших помощников.