Общество

Воинов Великой Отечественной войны перезахоронили в Усвятском районе

Останки пяти бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны, подняли члены поискового отряда «Гвоздика» в ходе экспедиции в окрестностях деревни Терасы. Поиск проводился на берегу озера, где в войну были тыловые позиции советких войск. Среди пяти поднятых бойцов обнаружили и останки лейтенанта – об этом говорят найденные на месте захоронения погоны, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

На воинском захоронении в деревне Чурилово Усвятского района состоялось перезахоронение воинов и торжественный митинг. В выступлении главы Усвятского района, секретаря Усвятского районного местного отделения «Единой России» Дмитрия Петрова, прозвучали слова благодарности защитникам Родины от немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны, погибшим на поле брани.

«Мы не должны прервать эту связь поколений, ведь еще много неизвестных солдат не нашли свой последний приют. Именно поисковые отряды играют огромную роль в возвращении домой наших воинов, в сохранении правдивой истории о Великой Отечественной войне. Благодаря их усилиям возвращаются домой безымянные солдаты. Наша вечная память о подвигах бойцов будет им наградой. Важно, что воинское захоронение в деревне Чурилово становится братской могилой, местом почитания и проведения митингов. Приходя сюда, мы будем мысленно думать о тех, кто не вернулся с полей сражений и передавать всю правду о войне молодому поколению», - отметил Дмитрий Петров.

Торжественную церемонию продолжил командир поискового отряда «Гвоздика» Михаил Ясютич. «В преддверии 80-летия освобождения района здесь, на Чуриловской земле, со всеми духовными и воинскими почестями похоронено пятеро бойцов. Наша работа на этом не заканчивается, впереди будут вахты и поисковые экспедиции. Члены нашего отряда, среди которых и усвятские ребята, продолжат свою работу, чтобы последний солдат был поднят», – отметил он.

Собравшихся за сохранение памяти также поблагодарил полковник Росгвардии Павел Ивченков. В память о погибших воинах отец Иоанн совершил христианский обряд лития.

В числе приоритетных направлений работы партпроекта «Историческая память» – выявление и приведение в порядок мест захоронений участников Великой Отечественной войны.