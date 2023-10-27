Плюс 90 млн и новые мемориальные доски – в Пскове прошла сессия депутатов гордумы

Псковская городская Дума седьмого созыва собралась на очередную 16-ю сессию. Заседание прошло 27 октября в здании Городского культурного центра, присутствовали 22 депутата из 25.
Основная повестка дня сессии включала 7 вопросов, среди них — изменения в бюджет города Пскова на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, порядок установки и эксплуатации рекламных конструкций и согласование установки в Пскове четырех мемориальных досок. Подробнее о принятых на сессии решениях — в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.
Традиционно сессия началась с поздравления именинников. Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко поздравил руководителя Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области, депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по округу №2 Алесю Михачёву и депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по округу №4 Сергея Гаврилова.
Одним из основных вопросов стали изменения в бюджет города Пскова на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт доложила, что доходы бюджета на 2023 год увеличиваются на сумму 90 миллионов 391,3 тысячи рублей, в том числе за счет увеличения налоговых доходов на 69 миллионов рублей и из безвозмездных поступлений из областного бюджета на 21 миллион 391,3 тысячи рублей.
Доходная часть бюджета составила 7 миллиардов 455 миллионов 969,1 тысячи рублей, расходная - 7 миллиардов 626 миллионов 578,7 тысячи рублей.
Из областного бюджета выделили субсидию на приобретение дорожной техники в размере 24,7 миллиона рублей. 794 тысячи рублей выделят на предоставление жилых помещений детям-сиротам, на переселение граждан - 4,1 миллиона рублей.
За счет увеличения налоговых доходов, а также сэкономленных денег планируют поставить уличные тренажеры около школ голода Пскова, отремонтировать танцевальный зал Городского культурного центра, приобрести резиновую крошку для подсыпки на стадионе «Машиностроитель».
«Подсыпка крошкой является расходным материалом», – объяснил депутатам глава города Пскова Борис Елкин.
Затем депутаты перешли к рассмотрению вопроса об установке мемориальной доски погибшему на Украине кавалеру ордена Мужества, гвардии сержанту Павлу Богатыреву на здании лицея №4 ранее. Ранее его обсудили члены комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму Псковской городской Думы. Заседание прошло в четверг, 19 октября, под председательством Натальи Мельниковой. Комитет принял решение вынести его на сессию городской Думы.
В феврале 2022 года колонна военнослужащих, в составе которой был Павел Богатырев, попала в засаду, его боевая машина была подбита. Не растерявшись, гвардии сержант покинул горящую машину, принял командование расположившейся возле него группой на себя, отдавал четкие и решительные указания на уничтожение противника.
Также участники заседания рассмотрели вопросы об установке мемориальных досок кавалерам ордена Мужества, гвардии старшему сержанту Владимиру Соседову и гвардии младшему сержанту Илье Гаврилову на здании ППК, Герою Российской Федерации, гвардии лейтенанту Денису Дементьеву - на фасаде здания лицея №8, ветерану Великой Отечественной войны и пограничной службы, капитану третьего ранга Ивану Новожилову - на стене дома №38 по Октябрьскому проспекту.
Помимо этого, в ходе сессии депутаты внесли изменения:
Утратившим силу признали решение Псковской городской Думы от 26 декабря 2018 года «Об утверждении Положения о финансовом управлении администрации города Пскова».
Депутаты Псковской городской Думы продолжают придерживаться выбранной ранее линии обсуждения вопросов сессии на собраниях профильных комитетов. Как ранее отметил глава города Пскова Борис Елкин в эфире радио ПЛН FM, «сессии Думы не превращают в шоу». Это подтверждает активное взаимодействие депутатов Псковской городской Думой с администрацией областного центра.
Анастасия Мишуковская