Общество

Димитриевская родительская суббота: что категорически запрещено делать в этот день

Особый день поминовения усопших – Димитриевскую родительскую субботу – отмечает православная церковь 28 октября 2023 года.

У Димитриевской родительской субботы многовековая история. Этот день поминовения усопших был установлен по почину великого князя Дмитрия Донского и по благословению преподобного Сергия Радонежского. В этот день православные христиане посещают кладбища, возносят молитвы и поминают своих умерших близких. Также на этот день принято приносить на могилы цветы, зажигать свечи и оставлять на них памятные предметы, например, фотографии. В некоторых церквях в этот день служится панихида за всех умерших, а также произносятся молитвы за здоровье и благополучие живых родственников.

Более шести веков тому назад, собираясь на битву на Куликовом поле, Дмитрий Донской был благословлён на бой с иноземцами игуменом Троицко-Сергиевой обители Сергием Радонежским. В войско Донского по благословению Сергия вступили два инока обители — Александр Пересвет и Андрей Ослябя — которые пали в битве, а затем были погребены у стен храма Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Сименове монастыре.

После битвы на Куликовом поле (8) 16 сентября 1380 года Дмитрий Донской, одержав победу над Мамаем и вернувшись с поля сражения, снова посетил Троице-Сергиеву обитель. Великий князь совершил в обители поминовение православных воинов, погибших в Куликовской битве, и предложил Церкви творить поминовение ежегодно в субботу перед 26 октября, в день памяти святого Димитрия Солунского.

Предложение великого князя было принято, потому что победа, доставшаяся русскому войску, была окрашена кровью тысяч православных воинов — утрата сыновей, мужей, отцов принесла в русские семьи слезы горя и отчаяния.

В день Димитриевской субботы, как и в другие родительские дни (на мясопустную и Троицкую субботы, в субботы 2-й, 3-й и 4-й седмиц Великого поста), православные христиане молятся об упокоении душ почивших людей — особенно родителей. Но Димитриевская суббота несет в себе еще особый смысл — установленная после Куликовской битвы, она напоминает о всех погибших и пострадавших за православие.

В Димитриевскую родительскую субботу православные христиане поминают своих умерших близких. Важно прийти в храм на богослужение и помолиться о близких душах. Утром в храмах совершается заупокойная божественная литургия, после которой проходит общая панихида. После богослужения можно совершить милостыню, положив на особый столик принесенные продукты питания. Они могут пойти на церковный стол или их раздадут беднякам.

В этот день, по народным поверьям, когда семьи собираются вместе, не рекомендуется начинать генеральную уборку в доме, но обычные дела можно выполнять. Важно помнить, что нельзя говорить плохо об умерших и лучше вспоминать только хорошее. Не стоит сильно грустить и печалиться, когда приходится вспоминать усопших. Лучше делать это с улыбкой и чистым сердцем.

Церковь не поддерживает традицию поминовения умерших на кладбище с алкоголем, как и то, что люди оставляют еду на могилах. Поминальный стол лучше накрыть дома.

В Димитриевскую родительскую субботу, как отмечается в народном календаре, лучше не участвовать в увеселительных мероприятиях.