Общество

Псковские дружинники приняли участие в контрольном занятии для военных расчетов

Псковские дружинники приняли участие в контрольном занятии для военных расчетов. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

На этой неделе прошло итоговое контрольное занятие для наших военных расчётов, которые обучались с привлечением специалистов центра «Пустельга». Для отработки необходимых навыков подключили дружинников из Псковского и Печорского филиалов.

«Участников разделили на два лагеря: военный расчёт должен был незаметно обойти "противника" и с применением беспилотника поразить цели. Задача дружинников была противоположной: обнаружить расчёт, вычислить БПЛА и отработать действия по их блокированию. Бойцы успешно прошли испытания и сдали экзамен, а дружинники получили бесценный опыт. По итогам занятий работа "Дружины" была оценена на твёрдую "четвёрку"», - добавил глава региона.