Общество

Урок правовой грамотности провели псковские полицейские для школьников

Урок правовой грамотности провели псковские полицейские для школьников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Сотрудники правового отдела УМВД России по Псковской области посетили школу № 3 города Пскова.

Старший юрисконсульт правового отдела УМВД России по Псковской области младший лейтенант внутренней службы Элина Рудакова рассказала ребятам о правовых основах ответственности несовершеннолетних за совершение преступлений и административных правонарушений. Спикер ответила на вопросы школьников, касающихся тем вандализма, пребывания на улице в ночное время без родителей и ответственности за совершение данных правонарушений.

Стражи порядка уточнили, что проведенная беседа поможет упорядочить знания, ознакомить несовершеннолетних с видами нарушений и наказаниями за них, а также она способствовала воспитанию чувства ответственности за свои поступки.