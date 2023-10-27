Общество

Не заправлять майонезом сезонные овощи посоветовали псковичам в облздраве

Овощи надо заправлять не майонезом, а оливковым маслом, нежирной сметаной или йогуртом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

«Основой рациона должны быть свежие овощи и нежирное тушеное или запечённое мясо. Но иногда можно, конечно, позволить себе и кусочек тортика, и конфетку, не надо только злоупотреблять этим ежедневно», - рассказали специалисты.

Также не стоит забывать и про физические нагрузки.

«Плавание, бег и прочие подобные нагрузки могут себе позволить только физически крепкие люди, если у вас гипертония, то нужно следить внимательно за давлением и пульсом при нагрузках. Если у вас хотя бы пару дней в неделю давление выше 140/90, это повод обратиться к врачу», - посоветовали псковичам.