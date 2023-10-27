Общество

Исполнился 71 год со дня образования подразделений вневедомственной охраны Росгвардии

71 год со дня образования подразделений вневедомственной охраны Росгвардии исполнился сегодня, 29 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Источник: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотова поздравил личный состав и ветеранов ведомства с 71-й годовщиной образования подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации: «Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! Поздравляю личный состав и ветеранов самой многочисленной службы Росгвардии с профессиональным праздником – днем образования подразделений вневедомственной охраны! С момента создания ваши подразделения на высоком профессиональном уровне решают ответственные задачи по надежной защите объектов от преступных посягательств, профилактике террористических угроз в отношении критически важных для государства инфраструктурных проектов, предупреждению и пресечению правонарушений на улицах наших городов, чем по праву заслужили звания важнейшего элемента системы национальной безопасности. На современном этапе подразделения вневедомственной охраны продолжают наращивать свой потенциал, ориентируясь на развитие своих технических возможностей и внедрение современных технологий в интересах повышения доступности и качества охранных услуг. Ежедневно заступая на посты и маршруты патрулирования, личный состав подразделений вневедомственной охраны демонстрирует исключительную решительность, профессионализм, а также готовность незамедлительно прийти на помощь оказавшимся в беде людям, нередко рискуя собственной жизнью. И, конечно, оставаясь верными многолетним традициям и базовым принципам службы, сегодня сотрудники вневедомственной охраны в составе сплоченного коллектива войск национальной гвардии вносят заметный вклад в достижение целей специальной военной операции, обеспечивая в непростых условиях выполнение задач по охране правопорядка и защите объектов на территории новых субъектов нашей страны. Благодарю всех сотрудников, работников и ветеранов вневедомственной охраны Росгвардии за вашу ответственную службу и добросовестный труд на благо нашей любимой Родины. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного благополучия, нескончаемой бодрости и оптимизма и, конечно, мирного неба над головой!».

В пресс-службе отметили, что уникальность вневедомственной охраны состоит в том, что эта служба, с одной стороны, осуществляет защиту всех форм собственности, предоставляя на договорной основе широчайший спектр охранных услуг, а с другой — обеспечивает в тесном взаимодействии с органами внутренних дел общественный порядок на улицах городов и других населенных пунктов, выявляет граждан, находящихся в розыске, предупреждает и пресекает преступления и административные правонарушения.

Охрана объектов и имущества (в том числе при его транспортировке), пресечение совершаемых в отношении имущества и объектов правонарушений, а также реагирование на сигналы «Тревога» остаются первоочередными задачами подразделений вневедомственной охраны.

На сегодняшний день под их надежной защитой находятся более 840 тыс. мест проживания и хранения имущества граждан, а также порядка 418 тыс. объектов различных форм собственности.

Группы задержания являются основными силами, выполняющими задачи по обеспечению общественного порядка, пресечению различного рода правонарушений и своевременному реагированию на сигналы «Тревога», поступающие с охраняемых объектов. С начала текущего года ими осуществлено более 1 млн 60 тыс. выездов, в том числе по заявкам оперативных дежурных органов внутренних дел. В территориальные подразделения МВД России доставлено более 150 тыс. человек за различные правонарушения и около 6 тыс. граждан, находящихся в розыске. Общее количество пресеченных правонарушений в отношении охраняемого имущества физических и юридических лиц составило свыше 42 тыс., на объектах и в местах проживания граждан – более 45 тыс.

Сотрудники вневедомственной охраны принимают участие в работе межведомственных комиссий по обследованию, категорированию и паспортизации объектов (территорий) различной ведомственной принадлежности. Согласно заключённым договорам, обеспечивается охрана специальных грузов при транспортировке по всей территории Российской Федерации, а также за её пределы в соответствии с действующими международными соглашениями.