Исполнился 71 год со дня образования подразделений вневедомственной охраны Росгвардии

71 год со дня образования подразделений вневедомственной охраны Росгвардии исполнился сегодня, 29 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Источник: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области
В пресс-службе отметили, что уникальность вневедомственной охраны состоит в том, что эта служба, с одной стороны, осуществляет защиту всех форм собственности, предоставляя на договорной основе широчайший спектр охранных услуг, а с другой — обеспечивает в тесном взаимодействии с органами внутренних дел общественный порядок на улицах городов и других населенных пунктов, выявляет граждан, находящихся в розыске, предупреждает и пресекает преступления и административные правонарушения.
Охрана объектов и имущества (в том числе при его транспортировке), пресечение совершаемых в отношении имущества и объектов правонарушений, а также реагирование на сигналы «Тревога» остаются первоочередными задачами подразделений вневедомственной охраны.
На сегодняшний день под их надежной защитой находятся более 840 тыс. мест проживания и хранения имущества граждан, а также порядка 418 тыс. объектов различных форм собственности.
Группы задержания являются основными силами, выполняющими задачи по обеспечению общественного порядка, пресечению различного рода правонарушений и своевременному реагированию на сигналы «Тревога», поступающие с охраняемых объектов. С начала текущего года ими осуществлено более 1 млн 60 тыс. выездов, в том числе по заявкам оперативных дежурных органов внутренних дел. В территориальные подразделения МВД России доставлено более 150 тыс. человек за различные правонарушения и около 6 тыс. граждан, находящихся в розыске. Общее количество пресеченных правонарушений в отношении охраняемого имущества физических и юридических лиц составило свыше 42 тыс., на объектах и в местах проживания граждан – более 45 тыс.
Сотрудники вневедомственной охраны принимают участие в работе межведомственных комиссий по обследованию, категорированию и паспортизации объектов (территорий) различной ведомственной принадлежности. Согласно заключённым договорам, обеспечивается охрана специальных грузов при транспортировке по всей территории Российской Федерации, а также за её пределы в соответствии с действующими международными соглашениями.