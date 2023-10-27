Общество

Названа выплата от государства, которая резко вырастет в 2024 году

Размер максимальных выплат по больничному листу в 2024 году увеличат в полтора раза, а в 2025-м они окажутся вдвое выше нынешних, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По его словам, эти выплаты не относятся к фонду заработной платы, а также не являются социальными. Работодатель оплачивает только три дня больничного, все остальные дни — Социальный фонд.

В текущем году максимальная сумма, которую получит работник за день нахождения на больничном, составляет 2737 рублей. Но это только в том случае, если у него от восьми лет и более страхового стажа, уточняет эксперт. Если стаж меньше, то и суммы будут ниже, пишет агентство «Прайм».

В проекте бюджета Социального фонда заложены уже совсем другие цифры — в 2024 году размер выплат по больничному листу за один день составит чуть более 4100 рублей, а в 2025-м — 5674 рубля, то есть в два раза больше, чем сейчас.

«Подобное поэтапное повышение размера выплат станет дополнительной гарантией соблюдения трудовых и социальных прав граждан, а также будет обеспечивать людям нормальные условия для лечения и выздоровления», — убежден юрист.