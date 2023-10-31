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Общество

Кейс Дагестана: могут ли в Пскове вспыхнуть межнациональные конфликты?

31.10.2023 16:58|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «В фокусе» на тему рисков возникновения межнациональных конфликтов в Псковской области. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Вечером 29 октября в международном аэропорту Махачкалы произошли трагические события. Несколько тысяч жителей столицы республики Дагестан устроили беспорядки из-за рейса, прилетевшего из Израиля, на фоне боевых действий в секторе Газа. Часть из них ворвалась на взлетно-посадочную полосу и окружила прибывшие борта. В столкновениях с правоохранителями есть пострадавшие. Управление следственного комитета по Дагестану возбудило уголовное дело по факту участия в массовых беспорядках.

События в Дагестане продемонстрировали, что в отдельных регионах нашей страны накоплен высокий уровень нетерпимости и агрессии в обществе. Дагестанский кейс — это лишь частный случай, показавший, как легко разгорается этот котел. Хотя, казалось бы, как раз в Республике Дагестан, самом многонациональном субъекте России, столетиями накапливался опыт мирного сосуществования разных народов на одной земле.

Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна. На ее территории проживают люди разных народов и вероисповеданий. Псковская область — скорее регион мононацинальный. Несмотря на то, что псковичи, в большинстве своем, — русские и православные, представители других народов тоже живут на Псковской земле.

В преддверии Дня народного единства мы решили узнать: есть ли в Псковской области риски возникновения межнациональных конфликтов? Насколько это явление опасно для нашей страны? Поговорим об этом сегодня в программе «В фокусе».

По словам уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова, массовые беспорядки на национальной почве — это не новое явление в России, такие события преступны и опасны. Он отметил, что в Псковском регионе подобные ситуации вряд ли возможны.

«От событий, которые произошли в Дагестане, конечно, не застрахована ни одна страна на нашей планете. Массовые беспорядки на национальной почве — это не новое явление для России. Были такие случаи и в царской России, и в конце 80-х годов прошлого века, при советской власти. Современная Россия тоже насмотрелась на такие явления. Конечно же, массовые беспорядки на национальной почве — опасны и преступны, они подрывают фундаментальные основы правопорядка и прав человека. Граждане, сами не осознавая, нарушают не только действующее в стране законодательство, но и права других людей, якобы виноватых только лишь в том, что они другой национальности. Уверен, что в Псковской области такие события в настоящий момент вряд ли возможны, поскольку жители нашего региона значительно более законопослушные и уважительно относятся к соблюдению прав граждан иных национальностей, которые уважают культуру, традиции и обычаи региона проживания».

В Псковской области риск возникновения межнациональных конфликтов минимален, считает председатель регионального отделения партии «Яблоко», депутат Псковского областного Собрания Артур Гайдук. Даже в критические моменты не было заметно никаких предпосылок для разжигания конфликтов.

«Думаю, что риски возникновения межнациональных конфликтов в Псковской области минимальны. Я не замечал напряжения. Думаю, что самый критический момент, наверное, был тогда, когда была война в Карабахе. Но при этом я не видел, чтобы где-то в городе были какие-то конфликты между азербайджанцами и армянами. Может быть, на бытовом уровне что-то и было, но организованного или заметного, во всяком случае, ничего не было. Псков в этом плане достаточно спокойный город. На моей памяти не было ничего, ни в какие годы я не помню межнациональных конфликтов на территории Пскова, просто не помню. Что-то мелкое, может быть, и было. А так, не помню этого».

Согласна с мнением о том, что в Псковской области нет предпосылок к межнациональным разногласиям председатель региональной Общественной палаты Наталья Горбачева.

«Понятно, что это не просто люди собрались. Они были организованы. И там речь шла о Хасавюрте, он не рядом находится. В общем, все это, конечно, очень грустно и неприятно. Все уверены в том, что это была чья-то рука. Вообще, в Дагестане ведь больше 50 национальностей. Народ работящий, мирный. И, конечно, эти вылазки просто позорят, я бы так сказала. Я думаю, псковичи это очень хорошо понимают. Все везде возможно, как говорится, но, я думаю, у нас не должно быть такого. У нас вообще никаких предпосылок нет. Если там что-то национальное, нам надо всем делать выводы. У нас этого нет. Касаемо Общественной палаты могу сказать, у нас представитель мусульманства — Саид-Хасан Саид-Ахмадович Дукаев. Мы постоянно разговариваем на эти темы. Они все очень серьезно относятся. У них все ребята, которые приезжают из мусульманских направлений, находятся под контролем. И я думаю, что у нас не должно быть этого, просто не должно».

Разжигание межэтнической розни в любой форме в современном мире неприемлемо, уверена руководитель Школы межэтнической журналистики Ольга Миронович. На ее взгляд, в Псковской области сложились миролюбивые отношения между людьми разных национальностей и вероисповедания.

Фото: Ольга Миронович / «ВКонтакте»

«По моим ощущениям, у нас в регионе межэтнические и межрелигиозные отношения вполне миролюбивые. Например, всякий раз, когда происходит обострение ситуации между Арменией и Азербайджаном, наши псковские армяне и азербайджанцы, в отличие, например, от питерских, московских, умудряются как-то сохранять добрые отношения. Они всегда подчеркивают, что это их не рассорит. Разумеется, на бытовом уровне возможно всякое, ведь ненависть рождается от страха и невежества. И у всех нас на подкорке зашита ксенофобия, которая много тысячелетий помогала нашим предкам выживать. Ведь чужаки для них были смертельно опасны, потому что они приходили, чтобы отнять еду, убить мужчин и детей, изнасиловать женщин. Мир вокруг нас, к сожалению, меняется быстрее, чем наши мозги. А если к тому же в этом мире происходит столько всего страшно, как сейчас, то и агрессия растет у людей. Я знаю, что псковские евреи сейчас напряглись. Разумеется, происходящее в Махачкале их не может не пугать, ведь мы живем в одной стране. Я сегодня с утра, кстати, на связи с коллегами из других регионов России, в том числе из Кавказа. Все члены Гильдии межэтнической журналистики, к которой я принадлежу, однозначно осуждают преследование людей по национальному, религиозному признаку. Также по признаку гражданства или принадлежности к диаспоре или к землячеству. И мы готовим сейчас совместное заявление, потому что считаем, что разжигание национальной религиозной розни в любой форме в современном мире неприемлемо и вредит оно, в первую очередь, тем, кто сеет ненависть между народами и провоцирует межэтнические конфликты. Кстати, я веду школу межэтнической журналистики не только в Пскове, но и онлайн для студентов Северокавказского университета в Ставрополе. Так вот, сегодня мне даже ставропольские студенты, в том числе мусульмане среди них есть, пишут, что эта ситуация их глубоко шокировала, и что они ни в коем случае не поддерживают людей, которые учинили беспорядки в аэропорту Махачкалы».

В Псковском регионе исключены межнациональные конфликты, утверждает председатель Псковской региональной общественной правозащитной организации Армянская община «Урарту» Меружан Вермишян. За десятилетия была проведена большая работа по поддержанию межнационального мира и согласия, поэтому опасаться нечего.

«Я считаю, что в Псковском регионе это исключено. Слава Богу, за эти десятилетия мы хорошо поработали в этом направлении. Думаете, в Пскове это возможно? Я не думаю. То, что это связано именно с Палестиной — не думаю, что такое может быть, это ерунда полнейшая, опасения. Что касается армян, могу сказать, что это просто невозможно, такого не может быть, чтобы армяне участвовали в этих делах».

Недавно в Доме офицеров проходила встреча представителей национальных диаспор, рассказал председатель Псковской еврейской общины Роман Каган. Судя по итогам мероприятия, в регионе прекрасные межнациональные отношения.

«Не просто нет, а даже наоборот. Меня пригласили в Дом офицеров в Пскове, там собирали представителей диаспор по подготовке к этому празднику. И в общем, был разговор не только подготовке, но и о совместной жизни в Пскове. Пока в Пскове все, я бы даже сказал, не только хорошо, а прекрасно».

В Псковской области в мире и согласии живут представители разных национальностей, утверждает руководитель Псковской областной организации «Межнациональное единство» Василий Делистоян. Системная работа национальных землячеств региона не допустит разжигания конфликтов на этнической почве.

Фото: Василий Делистоян / «ВКонтакте»

«В Псковской области риски возникновения непредвиденных ситуаций на уровне национальной ненависти минимальны, так как системная работа национальных землячеств в Псковской области не допустит возгорания каких-либо конфликтов на национальной почве. У нас в регионе в мире и согласии проживает большое количество национальностей».

Уже в эту субботу, 4 ноября, россияне будут праздновать День народного единства. Все мероприятия, приуроченные к этой дате, призваны показать, что мы – многонациональная и многоконфессиональная страна, и несмотря на все наши культурные, национальные и религиозные различия, должны быть едины.

Сегодняшние спикеры уверены: в Псковской области присутствуют уважение и взаимопомощь представителей разных национальностей и конфессий. Региону вспышки межэтнических конфликтов не грозят.

Анастасия Сливинская

Теги: #ПЛН #регион60 #конфликт #в фокусе #межнациональные отношения
Источник: Псковская Лента Новостей
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