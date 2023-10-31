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Общество

Более трех тысяч псковичей-пенсионеров получают повышенную фиксированную выплату на детей

31.10.2023 19:40|ПсковКомментариев: 0

Более трех тысяч родителей-пенсионеров в Псковской области получают повышенную фиксированную выплату. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по региону. 

У родителей-пенсионеров, которые получают страховую пенсию по старости или по инвалидности и имеют на иждивении несовершеннолетних детей до 18 лет или детей — студентов, обучающихся на очном отделении учебного заведения, есть право на получение повышенного размера фиксированной выплаты к страховой пенсии. В Псковской области надбавку пенсии получают более 3 тысяч таких пенсионеров.

Как рассказала управляющий региональным отделением СФР Наталья Мельникова, к числу иждивенцев, за которых пенсионеру может быть установлена повышенная выплата, относятся только близкие родственники.

«Это, в первую очередь, дети в возрасте до 18 лет или дети в возрасте от 18 до 23 лет, если они учатся и не осуществляют трудовую деятельность. При этом право на увеличение пенсии имеют оба родителя. Также к иждивенцам могут быть отнесены братья, сестры и внуки до 18 лет либо от 18 до 23 лет, при условии, что они не имеют трудоспособных родителей. Пенсионеру к страховой пенсии будет установлено повышение фиксированной выплаты за каждого иждивенца, но не более чем на 3 человек», - пояснила Наталья Мельникова.

Размер повышения составляет 1/3 от величины фиксированной выплаты, которая есть в составе страховой пенсии. В 2023 году общеустановленный размер фиксированной выплаты страховой пенсии для неработающих пенсионеров составляет 7567 рублей. Надбавка на одного иждивенца — 2522 рубля, на двоих — 5045 рублей на трёх и более — 7567 рублей.

«Нахождение несовершеннолетнего ребёнка до 18 лет на иждивении родителя-пенсионера не требует доказательств. Но если ребёнку исполнилось 18 лет и он продолжает учиться, для получения надбавки к пенсии необходимо установить факт нахождения ребенка на иждивении у родителя, а также предоставить справку из образовательного учреждения, в котором обучается ребенок», - уточнила Наталья Мельникова.

Повышенная фиксированная выплата назначается по заявлению как работающим, так и неработающим пенсионерам, получающим страховую пенсию по старости или инвалидности. Подать заявление для назначения доплаты можно через портал Госуслуг или клиентскую службу ОСФР.

Родители-пенсионеры студентов, находящихся в академическом отпуске, также имеют право на получение повышенного фиксированного размера страховой пенсии. При этом в случае отчисления студента или перевода на заочную, вечернюю, дистанционную форму обучения, либо призыве на военную службу выплата повышенного размера страховой пенсии его родителям-пенсионерам прекращается.

Во избежание переплат, которые в дальнейшем будут удержаны из пенсии, необходимо незамедлительно сообщить в любую клиентскую службу СФР о наступлении вышеназванных обстоятельств.

Получить консультацию по вопросу права на получение повышенного размера фиксированной выплаты к страховой пенсии можно по телефону контакт-центр отделения: 8-800-200 00 98.

Теги: #выплаты #Социальный фонд России
Источник: Псковская Лента Новостей
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