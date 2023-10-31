Общество

Детский омбудсмен проверила условия содержания несовершеннолетних в псковском СИЗО

В сопровождении помощника начальника УФСИН России по Псковской области по соблюдению прав человека в УИС Вячеслава Иванова и начальника учреждения Тимура Джалилова Наталия Соколова совершила обход режимной территории, ознакомилась с условиями содержания под стражей несовершеннолетних лиц, провела с ними беседы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Особое внимание в процессе рабочего визита уделили материально-бытовым условиям, организации досуга и питанию. Детский омбудсмен побывала в нескольких камерах следственного изолятора. Во время визита каждому подростку предоставили возможность лично пообщаться с уполномоченным и обсудить проблемы, которые их волновали.

По итогу посещения учреждения жалоб, заявлений от подозреваемых, обвиняемых и осужденных на условия содержания не поступало. Наталия Соколова указала на неукоснительное соблюдение законодательства в отношении лиц, не достигших совершеннолетия, а также на необходимость разъяснения им условий отбывания наказания в воспитательной колонии.