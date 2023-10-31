Циклон «Корд» с ледяными дождями, снегопадами и ливнями ждут в Псковской области

Циклон «Корд» несет на Северо-Запад ледяные дожди, снегопады и ливни, сообщается в Telegram-канале «Россети Северо-Запад».
Прогнозируется, что неблагоприятная погода сохранится до конца завтрашнего дня.
Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.
Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.