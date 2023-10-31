Общество

Циклон «Корд» с ледяными дождями, снегопадами и ливнями ждут в Псковской области

Циклон «Корд» несет на Северо-Запад ледяные дожди, снегопады и ливни, сообщается в Telegram-канале «Россети Северо-Запад».

«Филиалы "Россети Северо-Запад" в Вологодской, Новгородской, Псковской областях и Республике Карелия работают в режиме повышенной готовности. 389 аварийных бригад и 792 единицы техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 235 дизельных генераторов общей мощностью 10,86 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов», - говорится в сообщении.

Прогнозируется, что неблагоприятная погода сохранится до конца завтрашнего дня.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.