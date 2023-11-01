Общество

95% россиян обращаются за медицинской помощью по полису ОМС - опрос

Абсолютное большинство россиян (95%) обращаются за медицинской помощью в государственные и муниципальные медицинские учреждения по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

«За медицинской помощью в государственные и муниципальные медицинские учреждения по полису [ОМС] обращается абсолютное большинство россиян - 95%. В том числе 61% делали это менее года назад (+8 п. п. к 2017 году), а каждый пятый - один-два года назад (20%)», - говорится в опросе.

Отмечается, что 43% опрошенных обращают внимание, что многие услуги, положенные по ОМС, пытаются оказать платно. Около трети (34%) респондентов уверены, что медицинская помощь по ОМС является полностью бесплатной для пациентов.

По данным ВЦИОМ, около 67% россиян не сталкивались с ситуациями, когда им не была оказана бесплатная медицинская помощь по полису ОМС. Еще 28% сталкивались с такой ситуацией, пишет ТАСС.

Согласно результатам исследования, 56% опрошенных россиян оплачивали дополнительные к полису ОМС медицинские услуги, при этом 37% сталкивались с таким при собственном лечении, еще 19% - при лечении родственников. Также 76% респондентов считают недопустимым введение платных медицинских услуг в рамках обязательного медицинского страхования.

Всероссийский интернет-опрос «ВЦИОМ-Онлайн» был проведен 17-18 октября 2023 года. В опросе приняли участие 1 708 россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.