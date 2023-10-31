Общество

Летающие крысы: стоит ли кормить голубей в городах?

Одно из излюбленных занятий детей, туристов и любителей животных - кормление голубей - под запретом во многих европейских странах. За попытку покормить пернатых на городских площадях там запросто могут оштрафовать. В России официального запрета на такие действия нет. Многие сограждане кормят этих птиц везде, в том числе, на балконах многоквартирных домов, не думая, что этим актом милосердия доставляют неудобства соседям. Что делать в подобных случаях, разбирался обозреватель Псковской Ленты Новостей.

Жалобы на то, что какая-нибудь бабушка кормит стаи голубей, и продуктами их жизнедеятельности запачкано все вокруг, периодически появляются в соцсетях. Совсем недавно пскович рассказал в одной из ВК-групп о том, что соседка кормит птиц на своем балконе. «Что с соседями такого рода делать? Кормит и кормит этих голубей несчастных, они же помойные», - отмечает комментатор. И добавляет, что разговоры с пожилой женщиной ни к чему не приводят. «Уходит от ответа», - пишет мужчина.

Законом не запрещено

Член региональной Общественной палаты, член правления Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов отмечает, что с точки зрения жилищного законодательства эта ситуация никак не регламентируется.

«За само кормление птиц человека наказать нельзя: в законах просто не предусмотрена такая ответственность», - сказал Алексей Кириллов.

По его словам, даже в более серьезных ситуациях, например, когда жительница Острова держала в квартире десятки кошек и собак, и соседи страдали от ужасного запаха, предписания соответствующих служб ничего не дали. «Все осталось на месте, в том числе, коты и собаки. А что делать? Нельзя взять и отобрать квартиру. Это частная собственность», - отметил Алексей Кириллов. И добавил, что в случае с кормлением голубей на балконе, речь тоже идет о личной территории.

В целом, по его словам, можно понять обе стороны конфликта: пожилой человек, действительно, может кормить птиц по доброте душевной, но соседям, у которых все окна запачканы, не позавидуешь.

Запретить подкармливать голубей через суд тоже, скорее всего, не удастся. «Достаточно сложно доказать наступление вреда, негативных последствий в результате кормления голубей. И даже если суд выдаст предписание - устранить причину нарушения, бабушка всегда может сказать, что она голубей не кормит, а они сами прилетают», - предположил он.

Источник инфекций

И все же голуби и другие крылатые обитатели городских улиц некоторую опасность для людей представляют. Такие птицы могут быть переносчиками инфекционных заболеваний. По словам инфекциониста, главного врача псковской клиники, кандидата медицинских наук Елены Аверьяновой, от птиц к человеку могут передаваться орнитоз и птичий грипп.

«В некоторых случаях, когда происходит подъем заболеваемости у птиц, могут заразиться и люди. Но именно в случае большого очага заболеваемости. Касается это и диких птиц, особенно чаек и голубей. Кроме того, эти пернатые часто обитают на свалках с пищевыми отбросами, которые сами по себе могут быть источниками болезней», - сказала она

«Голуби - это аналог крыс. Кормить голубей на своих балконах - это не самое хорошее решение», - отметила Елена Аверьянова.

Кроме того, по ее словам, «человеческая» пища, которой кормят птиц, - не самая полезная для них. «В природе достаточно еды, чтобы они могли поддерживать свою популяцию. И кормить их, особенно в теплое время года, не нужно», - уверена она.

Бесконтрольная кормежка

В Роспотребнадзоре также сообщили, что ведомство в данном случае не сможет помочь. «Действующим законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения кормление птиц и иных безнадзорных животных не регламентировано», - отметила руководитель регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Елена Припутенко.



По ее словам, везде должен быть разумный подход. «Я понимаю людей, которые подкармливают кошек, голубей. Можно делать кормушки для птиц в зимнее время. Кормить птиц возле жилых домов, в местах отдыха людей не желательно», - сказала она.

Тем не менее, почти в каждом микрорайоне Пскова такие люди встречаются. Даже в новых домах на Владимирской и Никольской любителей покормить диких птиц хватает.

«У нас такие люди есть. Вреда от них много: благодаря их действиям и крысы появляются, и голубей они так откармливают, что те на газовых трубах сидят и фасады портят. Пытаемся убеждать. Но это бесполезный номер», - рассказал руководитель УК «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов.

По его словам, с любителями подкармливать бродячих кошек и собак дела обстоят лучше: «У нас в районе живет девочка, которая привечает котов, отвозит на стерилизацию, пытается пристроить их и, конечно, подкармливает. То есть, к кошкам отношение более разумное».

«А что касается птиц - это просто бесконтрольная кормежка! Прямо пакетами высыпают корм. Я понимаю, зимой, когда сильные морозы, подкармливать имеет смысл. А в летний период кормить птиц - это вредить им. Надо кормить не ради того, чтобы кормить, а чтобы польза была. Кормежка в летний период пользы никакой не несет. Пищи летом достаточно много, надо чтобы птицы двигались, а их просто раскармливают», - отметил Андрей Тарасов.

Страдал весь подъезд

Своими соображениями о ситуации поделился также наш читатель Алексей И. Правда, в отличие от описанной выше истории, подобные проблемы создавали не голуби, а человек.

«Жил я на Завеличье, и сверху сосед был, мягко говоря, асоциальный. Родители умерли, а он совсем сбомжевался. Жил в одной комнате, ему все, что можно, отключили за неуплату. И он ходил в туалет прямо на пол, раз десять заливал нас. В том числе, и отходами жизнедеятельности. «Веселье» это продолжалось где-то полгода. Я пытался с ним говорить, пытался с ним ругаться, обращался в полицию, в другие инстанции, его штрафовали. Но ничего не помогало. Страдал весь подъезд. В итоге все проверяющие органы развели руками: ничего сделать не можем. Пришлось продавать квартиру и переезжать», - рассказал мужчина.

А историй о 50 котиках в однокомнатной квартире и о квартирах, превращенных в помойку, достаточно. «Кстати, в моем случае на пятый или шестой раз муниципалитет вызвал за свой счет клининг, они все убрали, выставили ему счет. Понятно, что ничего он не оплатил и продолжил загаживать квартиру. Одним словом, если человек не собирался менять свою жизнь - вряд ли на него можно как-то повлиять», - уверен наш читатель.

К сожалению, беседы помогают далеко не всегда, запреты вызывают обратную реакцию, а драконовские меры вроде штрафов - не лучший способ воспитать людей, которые уверены, что ничего плохого они не делают. Поэтому вопрос кормить или не кормить птиц - остается открытым. Законом это не запрещено. Но хочется, чтобы энтузиасты, которые искренне заботятся о пернатых, иногда обращали внимание и на окружающих их людей.

Светлана Синцова

Фото Александра Елисеева







