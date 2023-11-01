Общество

150 полицейских обеспечат правопорядок на праздновании Дня народного единства в Пскове

37 мероприятий, посвященных Дню народного единства, состоится на территории Псковской области в 24 населенных пунктах 4 и 7 ноября. В них планируется участие около 3500 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В период проведения праздничных концертов и массовых мероприятий в охране общественного порядка и обеспечении безопасности псковичей и гостей города будет задействовано порядка 150 сотрудников полиции, а также представители народных дружин, частных охранных организаций и сотрудники Росгвардии.

«С самого утра кинологи со служебными собаками обследуют район проведения мероприятия и места массового пребывания горожан. Полиция, руководствуясь действующим законодательством, предпринимает все необходимые меры для того, чтобы мероприятия прошли без происшествий, в безопасной и спокойной обстановке», - добавили в ведомстве.