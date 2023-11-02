Общество

Профилактическую работу с молодежью расширят в Псковской области

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав состоялось в правительстве Псковской области под председательством первого вице-губернатора Веры Емельяновой, сообщили Псковской Ленте новостей в пресс-службе пегионального правительства.

Основной темой для обсуждения стало проведение мероприятий по снижению вовлеченности несовершеннолетних в потребление табака и никотиносодержащей продукции. С докладами выступили специалисты регионального комитета по здравоохранению и областного комитета по образованию, которые рассказали о проведении профилактики среди молодежи. Свою информацию представили и сотрудники УМВД России по Псковской области.

По итогам обсуждения принято решение о расширении профилактической работы с молодежью, направленной на предотвращение потребления табака и никотиносодержащей продукции, чтобы сохранить здоровье юных жителей региона.

Отдельно участники совещания обсудили вовлечение молодежи в культурно-просветительские мероприятия, занятия в кружках, добровольческую и профориентационную деятельность. В этой части предложено усилить работу с теми подростками, кто состоит на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних. В завершение участники заседания утвердили изменения в план работы комиссии на 2023 год.