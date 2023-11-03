Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
как не впасть в уныние осенью
ЛОНГРИД проверить здоровье
Экономим на покупках
Встречаем 2024: новогодние корпоративы
Господин Рейтингомер
как в кино «Первый свадебный»
Теплый дом ЛОНГРИД
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
«Зенча-Псков» возрождение
Региональные меры соцподдержки
Советы на зиму псковским водителям
«Велрыбпром» вкусно и качественно
Профориентация школьников
бизнес-ланчи вкусные обеды
Досуг псковского школьника
изменяя лик родной земли
 
 
 
ещё Общество 03.11.2023 09:000 Ёлки, палки и Мурки 04.11.2023 22:000 Главы национальных общественных объединений региона провели встречу в Пскове 04.11.2023 21:410 Отдых на День народного единства продлят 14% работающих псковичей — опрос 04.11.2023 21:220 На главврача себежской больницы составили дело за незаконный выговор сотруднику 04.11.2023 21:010 Видеопроект о полицейских подготовили в МВД России ко Дню народного единства 04.11.2023 20:400 Россия будет самостоятельной, современной и богатой страной — Песков
 
 
 
Самое популярное 02.11.2023 20:209 Алла Пугачева вернулась в Россию через погранпереход в Псковской области 30.10.2023 10:265 Водитель «Лады» в Пскове сбил маму с детьми на пешеходном переходе 30.10.2023 14:372 Полицейские после публикаций в СМИ проверили бар на улице Школьной в Пскове 02.11.2023 12:540 Мать с ребенком сбили в результате ДТП на Рижском проспекте в Пскове 28.10.2023 00:051 Димитриевская родительская суббота: что категорически запрещено делать в этот день
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Видеопроект о полицейских подготовили в МВД России ко Дню народного единства

04.11.2023 21:01|ПсковКомментариев: 0

Видеопроект, посвященный Дню народного единства, подготовили в МВД России. В нем представлены рассказы курсантов Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, которые посвящены самоотверженной службе сотрудников полиции. 

Изображение: пресс-центр МВД России

«Курсанты рассказали о сотрудниках органов внутренних дел из разных регионов, о своих земляках, в разные годы защищавших наших сограждан. О милиционерах и полицейских, которые вставали на пути преступников и вступали в схватку со злом, не считаясь с риском для собственной жизни», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Проект подготовили в пресс-центре МВД России совместно с Центральным музеем Министерства. Символично, что главный ведомственный музей был открыт именно в этот день более 40 лет назад – 4 ноября 1981 года, пишет mvdmedia

«4 ноября в нашей стране отмечается государственный праздник – День народного единства, который учрежден в память о важнейших исторических событиях 1612 года. В тяжелейшие времена раскола и междоусобиц многонациональный народ нашей страны объединился, чтобы сохранить независимость и государственность России. Однако этот праздник призывает граждан нашей многонациональной Родины помнить не только о том, что происходило более 400 лет назад, но и о том, что сегодня процветание современной России зависит от сплоченности и духовного единства всех населяющих ее народов», - подчеркнула Ирина Волк.

Она напомнила, что сотрудники органов внутренних дел со всей страны днем и ночью выполняют задачи по борьбе с преступностью, оберегают граждан от криминальных посягательств, обеспечивают безопасность и спасают людей в экстремальных ситуациях.

Теги: #МВД #День народного единства
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к празднованию Хэллоуина в России?
В опросе приняло участие 352 человека
04.11.2023, 22:000 Главы национальных общественных объединений региона провели встречу в Пскове 04.11.2023, 21:580 Автомобили Toyota и Matiz попали в ДТП на Завеличье 04.11.2023, 21:410 Отдых на День народного единства продлят 14% работающих псковичей — опрос 04.11.2023, 21:220 Митрополит Арсений совершил божественную литургию в Спасо-Казанском монастыре Острова
04.11.2023, 21:220 На главврача себежской больницы составили дело за незаконный выговор сотруднику 04.11.2023, 21:070 «Ночь искусств» в музейном квартале Пскова. ФОТОРЕПОРТАЖ 04.11.2023, 21:010 Видеопроект о полицейских подготовили в МВД России ко Дню народного единства 04.11.2023, 20:400 Россия будет самостоятельной, современной и богатой страной — Песков
04.11.2023, 20:200 Депутаты усомнились в идее доверить искусственному интеллекту проверку «домашки» 04.11.2023, 20:180 Лису вновь заметили на улице Алмазной в Пскове 04.11.2023, 20:150 Творческие мастерские и выставки организовали в Пскове в «Ночь искусств». ФОТО 04.11.2023, 20:140 Кошачье отделение псковского зооприюта закрыли на карантин из-за вспышки инфекций
04.11.2023, 20:070 Водителю в псковской компании готовы платить от 50 тысяч рублей 04.11.2023, 20:070 Сергей Вострецов: Уроки прошлого показывают нам, что мы – великая держава 04.11.2023, 20:050 Пскович хотел приобрести эхолот и наткнулся на мошенников 04.11.2023, 20:030 Себежанину грозит тюрьма за попытку напугать женщину на работе
04.11.2023, 19:560 До +10 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 5 ноября 04.11.2023, 19:360 Игорь Иванов: Народное единство — почва, на которой процветают профсоюзы 04.11.2023, 19:160 Масштабные работы по благоустройству продолжаются в Печорах. ФОТО 04.11.2023, 18:551 Песков заявил, что прогнозируется неожиданный рост российской экономики
04.11.2023, 18:340 Псковская область принимает участие в квесте «Серебряное ожерелье России» на ВДНХ 04.11.2023, 18:130 Пожилого водителя Renault госпитализировали в результате ДТП в Псковском районе 04.11.2023, 17:530 Этнографический диктант, концерты и выставки проводят в Псковской области 4 ноября 04.11.2023, 17:340 Патриарх Кирилл представил московский список Казанской иконы — РПЦ
04.11.2023, 17:150 Сильный дождь надвигается на юго-восток Псковской области 04.11.2023, 16:520 Росгвардейцы задержали псковича за кражу алкоголя 04.11.2023, 16:330 Владимир Кузь: День народного единства напоминает о силе нашего народа 04.11.2023, 16:140 Блогера-миллионника Аяза Шабутдинова арестовали по делу о мошенничестве
04.11.2023, 15:550 Автомобиль Chevrolet съехал в кювет в Гдовском районе, пострадали два человека 04.11.2023, 15:370 Житель Идрицы ударил знакомую женщину битой по лицу 04.11.2023, 15:182 Пскович установил рекорд России по продолжительности игры на балалайке 04.11.2023, 15:000 Мобильный исторический парк «Россия – Моя история» отправится в путешествие по стране
04.11.2023, 14:411 Павильон Сбера открылся на выставке «Россия» на ВДНХ 04.11.2023, 14:230 Пьяный себежанин метнул топор в голову знакомого 04.11.2023, 14:020 Александр Борисов: Историческая основа связывает прошлое, настоящее и будущее России 04.11.2023, 13:430 Экстренным службам поступил ложный вызов о пожаре в псковском кафе
04.11.2023, 13:240 Эскимос, чеченец и бурят: тематические тантамарески поставили в центре Пскова 04.11.2023, 13:040 Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» и «Мажора» Галина Мочалова 04.11.2023, 12:441 Митрополит Тихон приехал в гости в Псково-Печерский монастырь 04.11.2023, 12:250 Стенд Псковской области на ВДНХ с первых минут привлек внимание посетителей
04.11.2023, 12:071 Псковичку подозревают в серии краж из магазина на улице Труда 04.11.2023, 11:470 Михаил Ведерников: Мы — продолжатели традиций, основанных на национальном согласии 04.11.2023, 11:280 «Страшное ДТП»: две фуры и легковой автомобиль столкнулись на границе Псковской области 04.11.2023, 11:101 Патриарх Кирилл представил оригинал иконы Казанской Божией Матери, который считали утерянным
04.11.2023, 10:516 Деньги на пешеходный мост через реку Пскову выделят из федерального бюджета 04.11.2023, 10:330 Проекту «Россия – Моя история» исполнилось 10 лет 04.11.2023, 10:180 Студентка из Опочки получила медаль Совета Федерации за спасение тонущего ребенка 04.11.2023, 10:000 Александр Котов: Сплочённость общества – нерушимый фундамент России
04.11.2023, 09:390 Казанскую икону Божией Матери чтят православные 4 ноября 04.11.2023, 09:180 Облачная и дождливая погода ожидается на Северо-Западе на выходных 04.11.2023, 09:001 День народного единства празднуют в России 4 ноября 03.11.2023, 22:000 Детский фестиваль «Кукарача» состоится Псковской области в седьмой раз
03.11.2023, 21:410 Не сушить белье над газовой плитой призвали псковичей 03.11.2023, 21:400 Цитрусовые стабилизируют уровень сахара в крови - ученые 03.11.2023, 21:300 Фотофакт: Инсталляцию повредили в парке у реки Милевки 03.11.2023, 21:200 Проведением круглого стола завершилась Неделя межрелигиозного диалога в учреждениях УФСИН
03.11.2023, 21:003 Батарейки и мелкую электронику принимают на утилизацию в Пскове 03.11.2023, 20:572 Новую дорожную технику закупили в Пскове 03.11.2023, 20:402 Псковичка нашла на земле банковскую карту и сразу направилась за покупками 03.11.2023, 20:200 Мошенники лишили жителя Пустошки более миллиона рублей
03.11.2023, 20:060 Андрей Турчак вручил медаль спасшей 10-летнего мальчика Татьяне Пахоменковой 03.11.2023, 20:010 Фехтовальщики Пскова завоевали 12 медалей на межрегиональном турнире 03.11.2023, 20:000 Награды вручили псковским курсантам в преддверии Дня народного единства 03.11.2023, 19:401 30 килограммов клюквы и семь тысяч рублей украли из дома в палкинской деревне
03.11.2023, 19:202 Педагоги псковского лицея провели методическое совещание в музее 03.11.2023, 19:180 Денис Мантуров и Михаил Ведерников обсудили вопросы экономического развития Псковской области 03.11.2023, 19:000 Женщина под видом врача обманула 80-летнюю псковичку и вынесла из дома 60 тысяч рублей 03.11.2023, 18:500 Умер легендарный олимпийский чемпион по фигурному катанию Протопопов
03.11.2023, 18:450 Дожди ожидаются в Псковской области 4 ноября 03.11.2023, 18:390 Денис Мантуров в рамках рабочей программы в Псковской области посетил псковский завод «Титан-Полимер» 03.11.2023, 18:271 Путин назвал острой проблему абортов в России 03.11.2023, 18:151 Накануне Дня народного единства псковские общественники поздравили земляков
03.11.2023, 18:001 Шоу талантов состоится в рамках фестиваля «Мисс и Миссис Псков-2023» 4 ноября 03.11.2023, 17:500 Знания географии посетителей выставки «Россия» проверят на стенде Псковской области 03.11.2023, 17:472 Полковник полиции в отставке задержал вора в Пскове во время прогулки с собакой 03.11.2023, 17:391 Деревце, выращенное из жёлудя старого «Ганнибалова дуба», высадили в «Михайловском»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru