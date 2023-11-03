Общество

Видеопроект о полицейских подготовили в МВД России ко Дню народного единства

Видеопроект, посвященный Дню народного единства, подготовили в МВД России. В нем представлены рассказы курсантов Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, которые посвящены самоотверженной службе сотрудников полиции.

Изображение: пресс-центр МВД России

«Курсанты рассказали о сотрудниках органов внутренних дел из разных регионов, о своих земляках, в разные годы защищавших наших сограждан. О милиционерах и полицейских, которые вставали на пути преступников и вступали в схватку со злом, не считаясь с риском для собственной жизни», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Проект подготовили в пресс-центре МВД России совместно с Центральным музеем Министерства. Символично, что главный ведомственный музей был открыт именно в этот день более 40 лет назад – 4 ноября 1981 года, пишет mvdmedia.

«4 ноября в нашей стране отмечается государственный праздник – День народного единства, который учрежден в память о важнейших исторических событиях 1612 года. В тяжелейшие времена раскола и междоусобиц многонациональный народ нашей страны объединился, чтобы сохранить независимость и государственность России. Однако этот праздник призывает граждан нашей многонациональной Родины помнить не только о том, что происходило более 400 лет назад, но и о том, что сегодня процветание современной России зависит от сплоченности и духовного единства всех населяющих ее народов», - подчеркнула Ирина Волк.

Она напомнила, что сотрудники органов внутренних дел со всей страны днем и ночью выполняют задачи по борьбе с преступностью, оберегают граждан от криминальных посягательств, обеспечивают безопасность и спасают людей в экстремальных ситуациях.