Общество

Сергей Вострецов: Уроки прошлого показывают нам, что мы – великая держава

С Днем народного единства от всего объединения профсоюзов России СОЦПРОФ и от себя лично россиян поздравил глава объединения, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов.

Сергей Вострецов напомнил, что в этот день в России вспоминают подвиг предков, ставших единой стеной на защиту Отечества. В 1612 году люди разных сословий и национальностей под предводительством земского старосты Кузьмы Минина и потомка Владимиро-Суздальских князей Дмитрия Пожарского создали народное ополчение и освободили Москву от польских интервентов, сохранив независимость нашего государства.

«Уроки прошлого показывают нам, что мы – великая держава, а славные подвиги сынов нашего Отечества подтверждают справедливость слов Александра Невского: "Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет". Вера в свои силы, самоотверженность, патриотизм нашего народа являются прочным фундаментом для развития нашей Родины», - отметил Сергей Вострецов.

Он пожелал россиянам крепкого здоровья, добра, семейного счастья и благополучия.