Общество

Росрыболовство спрогнозировало снижение цен на красную икру и горбушу

Объемы добычи рыбы и удачная лососевая путина в России в этом году создают предпосылки для снижения цен на горбушу, которая у рыбаков уже потеряла в цене, Росрыболовство также ждет и удешевления красной икры, рассказал РИА Новости глава ведомства Илья Шестаков.

«С точки зрения объемов вылова и добычи в рамках лососевой путины, конечно, все предпосылки для того, чтобы как минимум горбуша снизилась в цене, они есть. Потому что у рыбаков цена уже снизилась где-то в полтора раза», - заявил он в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.

Шестаков уточнил, что рыбы действительно много, и теперь стоит надеяться, что ритейлеры отреагируют и также снизят цены.

«У нас очень хороший вылов, объем производства тоже вырос. Поэтому цена на горбушевую икру точно должна снизиться», - добавил глава Росрыболовства.

В ведомстве, что объем производства лососевой икры в январе-сентябре 2023 года составил 21,1 тысячи тонн, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года, и на 3% больше, чем в январе-сентябре 2021 года (20,6 тысячи тонн). В сентябре Шестаков не исключал, что производство красной икры в стране в 2023 году в связи с удачной лососевой путиной может удвоиться, при этом ожидалось, что цена будет достаточно низкой.

В 2022 году в России было произведено 10 тысяч тонн икры лососевых, а в 2021 году - около 23 тысяч тонн. По данным Рыбного союза, спрос на красную икру на внутреннем рынке обычно оценивается примерно в 16-17 тысяч тонн в год.