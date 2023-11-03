Общество

Исключительно сильная магнитная буря накрыла Землю

Исключительно сильная магнитная буря, одна из наиболее мощных за последние несколько лет, началась на Земле примерно в 13:00 по московскому времени, и продолжается уже около 10 часов. Об этом сообщает совместная лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Изображение: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Событие вызвано плазменным облаком, выброшенным с Солнца в сторону Земли ещё около двух дней назад, 3 ноября. В тот день выброс был обнаружен космическими коронографами LASCO, непрерывно наблюдающими околосолнечное пространство в режиме реального времени. По совпадению времён событие было отождествлен с чрезвычайно слабой солнечной вспышкой, уровень которой, C3.3, относится к самому низкому классу, которые хоть как-то наблюдаются с Земли. По всем признакам, выброс рассматривался как рядовой.

«Исходя из этого, а также из измеренной скорости облака, приход плазмы к Земле ожидался 6 ноября, и был указан в прогнозах всеми мировыми агентствами как слабая магнитная буря уровня G1, то есть самого низкого класса. По факту, как сейчас стало понятно, облака газа прошли расстояние в 150 миллионов километров от Солнца до Земли всего за 2 суток и в итоге ударили по земному магнитному полю на сутки раньше ожиданий и с существенно большей силой. Соответственно, и скорость, и мощность выброса, как теперь понятно, были оценены абсолютно неправильно, хотя это всё равно не объясняет, как столько слабая причина смогла вызвать бурю наблюдаемого уровня», - рассказали в лаборатории.

Около полуночи с ночь с 5 на 6 ноября Земля находилась в облаке солнечной плазмы. Температура межпланетного газа в окрестностях Земли была повышена до 300 тысяч градусов, то есть примерно в 10 раз, а скорость солнечного ветра увеличена с 350 км/с (по состоянию на начало дня), до 500 км/с. Измерения космических аппаратов, через которые облако плазмы прошло на пути к Земле, показали наличие в плазме собственного магнитного поля, ориентированного противоположно к направлению земного магнитного поля. Это могло вызвать своеобразную аннигиляцию силовых линий при взаимодействии поля выброса с полем Земли, что, скорее всего, дополнительно усилило воздействие на земную магнитосферу, заметили эксперты.

На тот момент буря была классифицирована как G3 (третий класс по 5-балльной шкале). Рекордным событием этого года, а также последних нескольких лет, остается буря от 23-24 апреля, которая в пике достигала G4. Событий уровня G5 не наблюдалось на Земле уже около 20 лет. Последняя буря соответствующего класса была зарегистрирована ещё 11 сентября 2005 года.