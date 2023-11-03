Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Эфир проведут Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.
Основные темы:
- Что значит День народного единства для псковичей?
- Нужно ли запретить праздновать Хэллоуин?
- Есть ли в Псковской области риски возникновения межнациональных конфликтов?
- Псковская область на выставке «Россия»: От сыров до улиток – Псковская область представила на ярмарке на ВДНХ лучшие продовольственные бренды
- Нужно ли увольнять депутатов за прогулы?