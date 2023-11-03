Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
как не впасть в уныние осенью
Встречаем 2024: новогодние корпоративы
ЛОНГРИД проверить здоровье
«Зенча-Псков» возрождение
как в кино «Первый свадебный»
Экономим на покупках
Профориентация школьников
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
Региональные меры соцподдержки
Господин Рейтингомер
Теплый дом ЛОНГРИД
День открытых дверей «Академия слуха»
Досуг псковского школьника
«Велрыбпром» вкусно и качественно
Советы на зиму псковским водителям
бизнес-ланчи вкусные обеды
 
 
 
ещё Общество 03.11.2023 09:000 Ёлки, палки и Мурки 06.11.2023 14:000 Псковичи стали чаще жаловаться на низкую зарплату – опрос 06.11.2023 13:410 Законопроект о продаже алкоголя в аэропортах на внутренних рейсах внесли в Госдуму 06.11.2023 13:210 Северное сияние наблюдали в Куньинском районе. ФОТО 06.11.2023 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 06.11.2023 12:390 Умер почётный гражданин Усвятского края Григорий Чернышов
 
 
 
Самое популярное 02.11.2023 20:209 Алла Пугачева вернулась в Россию через погранпереход в Псковской области 30.10.2023 10:265 Водитель «Лады» в Пскове сбил маму с детьми на пешеходном переходе 02.11.2023 12:540 Мать с ребенком сбили в результате ДТП на Рижском проспекте в Пскове 30.10.2023 14:372 Полицейские после публикаций в СМИ проверили бар на улице Школьной в Пскове 02.11.2023 08:551 Автомобиль снес столб на Завеличье, движение по улице Петровской затруднено. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

06.11.2023 13:03|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Эфир проведут Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.

Основные темы:

  • Что значит День народного единства для псковичей?
  • Нужно ли запретить праздновать Хэллоуин?
  • Есть ли в Псковской области риски возникновения межнациональных конфликтов?
  • Псковская область на выставке «Россия»: От сыров до улиток – Псковская область представила на ярмарке на ВДНХ лучшие продовольственные бренды
  • Нужно ли увольнять депутатов за прогулы?

Теги: #Постскриптум #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к празднованию Хэллоуина в России?
В опросе приняло участие 403 человека
06.11.2023, 14:000 Псковичи стали чаще жаловаться на низкую зарплату – опрос 06.11.2023, 13:410 Законопроект о продаже алкоголя в аэропортах на внутренних рейсах внесли в Госдуму 06.11.2023, 13:210 Северное сияние наблюдали в Куньинском районе. ФОТО 06.11.2023, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»
06.11.2023, 12:511 Ряду псковичей сделали перерасчет после использования чат-бота тепловых сетей 06.11.2023, 12:390 Умер почётный гражданин Усвятского края Григорий Чернышов 06.11.2023, 12:200 Пьяного пешехода госпитализировали после наезда ВАЗа в Пскове 06.11.2023, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: зачем Псковским теплосетям чат-бот?
06.11.2023, 11:530 Петербургские врачи удалили школьнице из Пскова гигантскую кисту яичника 06.11.2023, 11:360 Самолет Москва — Псков вновь задержали более чем на три часа 06.11.2023, 11:200 «Постскриптум»: Что значит День народного единства для псковичей? 06.11.2023, 11:070 Прощание с почетным гражданином Великих Лук Станиславом Столяровым пройдет 7 ноября
06.11.2023, 10:490 Футбольный клуб «Луки-Энергия» сыграет с новгородским «Электроном» 6 ноября 06.11.2023, 10:190 Курс доллара опустился до 92,22 рубля 06.11.2023, 09:590 Исключительно сильная магнитная буря накрыла Землю 06.11.2023, 09:400 «Беседка»: Зачем Псковским теплосетям нужен чат-бот?
06.11.2023, 09:200 Заплыв по реке Великой совершили в Пскове участники «Морозного вызова» 06.11.2023, 09:000 День открытых дверей пройдет в «Академии слуха» в Пскове 05.11.2023, 22:000 Врач назвала основные симптомы аппендицита у детей 05.11.2023, 21:360 Умер тренер олимпийского чемпиона по боксу Чахкиева Чапанов
05.11.2023, 21:130 В Псковской области простились еще с шестью погибшими участниками спецоперации 05.11.2023, 21:000 Названы способы сбить цену за аренду жилья 05.11.2023, 20:410 Детский телефон доверия напомнили псковичам 05.11.2023, 20:210 Первенство Псковской области по волейболу состоялось среди юношей и девушек до 14 лет
05.11.2023, 20:000 Кинолог предупредил о типично «собачьих» заболеваниях 05.11.2023, 19:400 Об истории мозаик на псковских пятиэтажках рассказал Борис Елкин 05.11.2023, 19:190 Россиянам рассказали, что резко подорожало в стране 05.11.2023, 19:000 Роспотребнадзор перечислил способы сохранить здоровье при работе в офисе
05.11.2023, 18:380 Сергей Вострецов: Не нужно в погоне за «хайпом» позорить государство 05.11.2023, 18:151 В России рассказали про рост импортозамещающих отраслей 05.11.2023, 17:510 Выставка о Валентине Краснопевцеве открылась в Псковском музее 05.11.2023, 17:300 Нетрезвого водителя Toyota задержали в Себеже
05.11.2023, 17:070 Названы популярные способы обмана россиян в магазинах 05.11.2023, 16:450 Все краски псковской свадьбы увидели гости «Ночи искусств» в Пушкинском заповеднике 05.11.2023, 16:231 Актриса Юлия Пересильд заявила о желании стать певицей 05.11.2023, 16:010 Пскович стал призером всероссийских соревнований по самбо
05.11.2023, 15:401 В России предложили легализовать для пассажиров частные железные дороги 05.11.2023, 15:180 В России пройдет марафон финансовой грамотности для взрослых и детей 05.11.2023, 14:550 Самолет из Москвы в Псков вылетел с шестичасовой задержкой 05.11.2023, 14:300 Стало известно, где россияне проведут новогодние каникулы
05.11.2023, 14:180 Злоумышленники получили доступ к личным кабинетам великолучан на «Госуслугах» 05.11.2023, 14:050 Михаил Ведерников рассказал о работе псковского стенда в первый день выставки «Россия» на ВДНХ 05.11.2023, 13:450 Юрист предупредил водителей о возвращении штрафов за превышение средней скорости 05.11.2023, 13:220 Мужчину в чёрной толстовке продолжают искать полицейские в Великих Луках
05.11.2023, 13:001 Мандарины в России за год подорожали в среднем на 70% 05.11.2023, 12:410 Дожди и температуру до +7 градусов прогнозируют в Псковской области 6 ноября 05.11.2023, 12:205 Россиян предупредили о резком подорожании новых автомобилей к концу года 05.11.2023, 12:020 Выставку-форум «Россия» на ВДНХ в первый день посетили более 190 тысяч человек
05.11.2023, 11:400 Умерла звезда сериала «Клон» 05.11.2023, 11:190 Пскович повредил витрину кафе на улице Советской Армии 05.11.2023, 11:000 Мошенник за семь минут позвонил жертве 1145 раз 05.11.2023, 10:402 Россия впервые заняла более трети мирового рынка производства алмазов
05.11.2023, 10:170 Авиарейс Москва — Псков задержали на три часа 05.11.2023, 09:560 Умер почетный гражданин города Великие Луки Станислав Столяров 05.11.2023, 09:410 Подачу воды в поселке Плюсса приостановили из-за аварии 05.11.2023, 09:200 Персональная выставка фотокорреспондента ПЛН Александра Елисеева откроется 5 ноября
05.11.2023, 09:001 Росрыболовство спрогнозировало снижение цен на красную икру и горбушу 04.11.2023, 22:000 Главы национальных общественных объединений региона провели встречу в Пскове 04.11.2023, 21:580 Автомобили Toyota и Matiz попали в ДТП на Завеличье 04.11.2023, 21:410 Отдых на День народного единства продлят 14% работающих псковичей — опрос
04.11.2023, 21:220 Митрополит Арсений совершил божественную литургию в Спасо-Казанском монастыре Острова 04.11.2023, 21:220 Дело возбудили в отношении главврача себежской больницы за незаконный выговор сотруднику 04.11.2023, 21:070 «Ночь искусств» в музейном квартале Пскова. ФОТОРЕПОРТАЖ 04.11.2023, 21:010 Видеопроект о полицейских подготовили в МВД России ко Дню народного единства
04.11.2023, 20:401 Россия будет самостоятельной, современной и богатой страной — Песков 04.11.2023, 20:201 Депутаты усомнились в идее доверить искусственному интеллекту проверку «домашки» 04.11.2023, 20:180 Лису вновь заметили на улице Алмазной в Пскове 04.11.2023, 20:150 Творческие мастерские и выставки организовали в Пскове в «Ночь искусств». ФОТО
04.11.2023, 20:140 Кошачье отделение псковского зооприюта закрыли на карантин из-за вспышки инфекций 04.11.2023, 20:070 Водителю в псковской компании готовы платить от 50 тысяч рублей 04.11.2023, 20:070 Сергей Вострецов: Уроки прошлого показывают нам, что мы – великая держава 04.11.2023, 20:050 Пскович хотел приобрести эхолот и наткнулся на мошенников
04.11.2023, 20:030 Себежанину грозит тюрьма за попытку напугать женщину на работе 04.11.2023, 19:560 До +10 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 5 ноября 04.11.2023, 19:360 Игорь Иванов: Народное единство — почва, на которой процветают профсоюзы 04.11.2023, 19:160 Масштабные работы по благоустройству продолжаются в Печорах. ФОТО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru