Общество

Число больных сахарным диабетом в Псковской области выросло почти на 60%

Вопросы лекарственного обеспечения пациентов с сахарным диабетом рассмотрели на совещании губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона обратил внимание, что участились жалобы от населения на перебои в поставках инсулина и расходных материалов к инсулиновым помпам и глюкометрам. В первую очередь, обращаются родители детей с этим неизлечимым заболеванием.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко доложила обо всем комплексе оказываемой помощи. В регионе диагноз сахарный диабет поставлен 265 детям. В этом году все несовершеннолетние обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы. В проекте бюджета на следующий год на приобретение специализированных датчиков предусмотрено финансирование более 20 млн рублей.

Во многом проблематика в лекарственном обеспечении связана с необходимостью приобретения инсулинов зарубежного производства, сообщила Марина Гаращенко. «Сложности в поставках в большинстве своем вызваны объективными причинами. В течение этого года препараты находятся в дефектуре: они либо не поставляются на рынок Российской Федерации, либо поставляются небольшими партиями и увеличивается период ожидания», — сообщила председатель комитета. В связи с этим, подчеркнула Марина Гаращенко, при назначении предпочтение лучше отдавать отечественным инсулинам. «Развивается отечественное производство. Сегодня государство гарантирует качество препаратов, которые у нас выпускаются», — добавила Марина Гаращенко.

Еще один острый вопрос — расходные материалы к инсулиновым помпам. Председатель комитета доложила, что они закуплены в необходимом количестве, находятся в поставке, поступят на этой или следующей неделе.

В этом году отмечается значительный рост пациентов, которым поставлен диагноз сахарный диабет первого и второго типов. В целом число больных, в том числе и благодаря диспансеризации, увеличилось почти на 60% почти до 26 тысяч человек, сообщила первый заместитель губернатора региона Вера Емельянова. В связи с этим резко возрастают и затраты на лекарственное обеспечение этой категории пациентов.

Михаил Ведерников особо подчеркнул, что вопрос лекарственного обеспечения должен оставаться в числе приоритетных. «Пауз в лекарственном обеспечении, когда пациенты ощущают недостаток жизненно необходимых препаратов, быть не должно. Все необходимо закупать заранее», — заметил губернатор и поручил своему первому заместителю Вере Емельяновой этот вопрос держать на личном контроле.