Общество

Частной охране хотят разрешить сбивать беспилотники над энергокомплексами

Рабочая группа по вопросам специальной военной операции внесла в Госдуму законопроект о праве частной охраны на топливно-энергетических комплексах сбивать беспилотники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

«С началом СВО объекты ТЭК не раз становились объектом диверсий. Только за первое полугодие таких инцидентов было около полусотни. При этом частная охрана, которая обеспечивает безопасность подавляющего большинства нефтехранилищ, подстанций и других объектов, до сих пор не имеет законного права противодействовать такой технике. Наш законопроект исправит эту ситуацию», - отметил глава группы, секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак.

Законопроект также уточнит понятие зоны безопасности объекта ТЭК – теперь в нее будет включено и воздушное пространство над его территорией.