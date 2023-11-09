Общество

Более 9 тысяч человек перевезли за время навигации между Талабскими островами и материком

Сезон навигации этого года завершился в Псковском районе. По водному маршруту между Талабскими островами и материковой частью Псковской области перевезли порядка 9 тысяч пассажиров. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, по маршруту курсирует сразу несколько катеров: «Талабск» и два новых судна.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

По сравнению с навигацией 2022 года, в этом году перевезли почти на 300 пассажиров больше. В статистике не учитываются индивидуальные поездки на частном транспорте.

Добиться роста пассажиропотока удалось за счет ввода в эксплуатацию двух новых катеров КС-110-32 летом 2022 года. Они сделаны на Костромском судомеханическом заводе. Вместимость с экипажем 32 человека. Движитель — водометная установка, работающая от дизельного двигателя. Суда развивают скорость до 30 км/ч, имеют возможность причаливать к необорудованному берегу.

Талабские острова - архипелаг из трех островов: остров имени Белова (остров Верхний), остров имени Залита (остров Талабск) и остров Талабенец. Природа здесь уникальна и является памятником природы. На Талабских островах разработано несколько туристических маршрутов.

В Печорском районе паром «Колпино» обеспечивает транспортную доступность отдаленных и малодоступных населенных пунктов Колпино и Каменка. Здесь было перевезено около 140 пассажиров. Завершить навигацию планируется в конце ноября, если позволят погодные условия.