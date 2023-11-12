Общество

Качество воды проверили в роднике под Псковом

Псковская область вошла в число пилотных регионов проекта «Русского географического общества» «Родники РГО». Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

В этом году специалисты общества проверят воду из 100 родников в разных регионах России, и 10 из них будут благоустроены. В их числе – родник в районе деревни Черёха Псковского района. Его уже привели в порядок. Там же провели исследования на предмет качества воды, включая минеральный состав, наличие токсических веществ и микрофлоры.

«Спасибо всем, кто принял участие в этом необычном и интересном проекте! Уверен, жители Черёхи эту работу оценят», - отметил губернатор.