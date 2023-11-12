Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Ведерников-style 2.0, трудовая миграция и протекционизм по-русски

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Основные темы, которые сегодня обсудят Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:
- В один формат: пресс-конференция и прямая линия президента пройдут в один день.
- Надо ли ужесточить государственную политику в отношении трудовых мигрантов?
- В Госдуме подготовили новую версию закона о «российской полке»: «плюсы» и «минусы» инициативы.
- Ведерников-style 2.0.
- Все проекты будут завершены – митрополит Тихон был в регионе на минувшей неделе. Чему посвятил визит?
- Средняя зарплата в Псковской области – это сколько?
Подробно о политике ведущие поговорят с политическим обозревателем Александром Савенко, а в блоке экономики – комментарии Алексея Овчинникова.
Трансляция завершена.
Поддерживаете ли идею Матвиенко давать квартиры семьям, в которых есть три и более детей?