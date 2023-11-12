Общество

О противодействии незаконному распространению наркотиков рассказали старшеклассникам в Великих Луках

Оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Великие Луки лейтенант полиции Вадим Подгорный в День сотрудника органов внутренних дел рассказал старшеклассникам о ситуации с противодействием наркобизнесу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Он отметил, что различные мероприятия, проводимые полицейскими на территории Великих Лук и региона, направлены, в том числе, на предупреждение наркомании среди несовершеннолетних, информирование их о предусмотренной законодательством ответственности за подобные деяния, выявление фактов вовлечения молодёжи в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, формирование у представителей молодого поколения мотивации к ведению здорового образа жизни.

Подчеркивалось, что на сегодняшний день проблема противодействия незаконному потреблению и распространению наркотических средств и психотропных веществ достигла в стране общегосударственного масштаба. Это обусловлено во многом переориентацией наркорынка на бесконтактный способ сбыта и появление новых видов синтетических психоактивных веществ.

«Лекция получилась очень полезной и интересной. В ходе общения ребята задали представителю полиции немало вопросов и получили на них развернутые ответы», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, Вадим Подгорный напомнил юным горожанам и гостям, что сообщать о фактах употребления и сбыта наркотиков можно по телефонам 02, 112 или телефону доверия 59-22-33, а также по телефону дежурной части ОМВД России по городу Великие Луки 5-27-94.

Встреча состоялась на базе технопарка «Кванториум» в Великих Луках в рамках общероссийской акции «Призывник».