Общество

Всероссийский образовательный проект «Наставник ЮИД» стартовал в Пскове

Всероссийский образовательный проект «Наставник ЮИД» проходит в Пскове. Опытные педагоги–наставники Елена Грачева и Евграф Николаев провели мастер–классы для активистов отряда юных инспекторов движения «Мы вместе» многопрофильного правового лицея №8, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации Пскова

Теперь ребята самостоятельно делятся знаниями безопасного поведения на дороги с первоклассниками, проводят практические занятия. В проекте примут участие более 150 детей Пскова.

Мероприятия проводятся в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги». Их целью является выявление новых форм, практик и инновационного педагогического опыта по обучению детей основам безопасности дорожного движения, ответственному отношению к личной безопасности и безопасности окружающих.